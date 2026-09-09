Radfahrer erfasste Frau (61) und flüchtete

Gemeinsam mit ihrer Tochter war eine 61-Jährige Dienstagabend auf dem Heimweg nach Breitenwaida im Bezirk Hollabrunn. Gegen 19.10 Uhr gingen die beiden auf einem Begleitweg der S 4, als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Der bislang unbekannte Mann erfasste die 61-Jährige. Durch die Kollision kamen sowohl die Fußgängerin als auch der Radfahrer zu Sturz.