Radfahrer erfasste Frau (61) und flüchtete

Eine 61-Jährige war mit ihrer Tochter zu Fuß auf dem Heimweg in Niederösterreich, als sie ein unbekannter Radfahrer von hinten erfasste. Die Frau wurde schwer verletzt – der etwa 60 Jahre alte Mann fuhr einfach davon. Nun hofft die Polizei auf Hinweise zum Fahrerflüchtigen.
Gemeinsam mit ihrer Tochter war eine 61-Jährige Dienstagabend auf dem Heimweg nach Breitenwaida im Bezirk Hollabrunn. Gegen 19.10 Uhr gingen die beiden auf einem Begleitweg der S 4, als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Der bislang unbekannte Mann erfasste die 61-Jährige. Durch die Kollision kamen sowohl die Fußgängerin als auch der Radfahrer zu Sturz.
Verletzte am Boden zurückgelassen
Während die Frau schwere Verletzungen erlitt, stieg der Radfahrer sofort wieder auf sein Fahrrad und verließ die Unfallstelle. Die Verletzte wurde mit einem Notarztwagen in das Landesklinikum Tulln gebracht.
Die Polizei sucht nun nach dem Fahrerflüchtigen. Er soll etwa 60 Jahre alt sein und kurze graue Haare haben. Weitere Details zu seinem Aussehen oder seinem Fahrrad sind nicht bekannt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Göllersdorf unter der Telefonnummer 059133-3411 entgegen.
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