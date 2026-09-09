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Sport-Traumpaar

Shelton auf Titelkurs – und glücklich verliebt!

Tennis
09.09.2026 12:28
Ben Shelton jubelt – seine Herzdame Trinity Rodman fieberte mit.
Ben Shelton jubelt – seine Herzdame Trinity Rodman fieberte mit.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MATTHEW STOCKMAN, AFP/JULIAN FINNEY)
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Von krone Sport

Ben Shelton steht im Halbfinale der US Open – mit Trinity Rodman an seiner Seite läuft es auch in der Liebe. Die Star-Fußballerin fieberte auf der Tribüne mit einem „I love my boyfriend“-Shirt mit und lächelte dem strahlenden Sieger entgegen. 

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Ben Shelton setzte sich gegen Carlos Alcaraz mit 7:6, 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 durch und zog damit ins Halbfinale ein. Dort trifft der Weltranglisten-Neunte nun auf seinen Landsmann Frances Tiafoe. Für den 22-Jährigen, der bislang sieben Titel gewinnen konnte, wäre ein Grand-Slam-Triumph der bislang größte Erfolg seiner Karriere. Dass Rodman dabei an seiner Seite ist, bedeutet Shelton viel. Seit dem Frühjahr 2025 sind die beiden offiziell ein Paar. Damals machten sie ihre Beziehung mit einem Instagram-Video öffentlich.

„Ich glaube, es ist enorm wichtig, erstens meine Familie hinter mir zu wissen, die mich während meiner gesamten Karriere großartig unterstützt hat“, sagte Shelton erst vor Kurzem. „Und zweitens ist es einfach klasse, eine Partnerin, eine Freundin zu haben, die all das versteht: die weiß, wann sie mich unterstützen und was sie in schwierigen Momenten sagen muss – und die selbstlos genug ist, in meinen Momenten für mich da zu sein und sich wirklich mit mir über meine großen Erfolge zu freuen und umgekehrt.“

(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)
(Bild: AP/Heather Khalifa)
(Bild: AFP/JULIAN FINNEY)
(Bild: AP/Adam Hunger)

Shelton über Rodman: „Augenöffner-Erfahrung“
Rodman ist für Shelton aber nicht nur Rückhalt, sondern auch sportliche Inspiration. Die US-Fußballerin zählt zu den bekanntesten Gesichtern ihres Sports und musste sich ihren Weg nach oben hart erarbeiten. „Ihr Weg zur Profisportlerin und zu einer der besten Fußballerinnen der Welt war nicht einfach, und sie musste mehr Widrigkeiten überwinden als ich“, erklärte Shelton. „Das zu sehen und durch die ungefilterte Schilderung wirklich zu verstehen, war definitiv eine Augenöffner-Erfahrung. Es rückt die Dinge im Leben ins rechte Licht, und es ist einfach toll zu sehen, dass sie es dorthin geschafft hat, wo sie hinwollte.“

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Für Shelton läuft es damit derzeit in doppelter Hinsicht: sportlich bei den US Open und privat mit einer Partnerin, die genau weiß, wie sich Druck, Erwartungen und große Momente im Spitzensport anfühlen.

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