Shelton auf Titelkurs – und glücklich verliebt!

Shelton über Rodman: „Augenöffner-Erfahrung“

Rodman ist für Shelton aber nicht nur Rückhalt, sondern auch sportliche Inspiration. Die US-Fußballerin zählt zu den bekanntesten Gesichtern ihres Sports und musste sich ihren Weg nach oben hart erarbeiten. „Ihr Weg zur Profisportlerin und zu einer der besten Fußballerinnen der Welt war nicht einfach, und sie musste mehr Widrigkeiten überwinden als ich“, erklärte Shelton. „Das zu sehen und durch die ungefilterte Schilderung wirklich zu verstehen, war definitiv eine Augenöffner-Erfahrung. Es rückt die Dinge im Leben ins rechte Licht, und es ist einfach toll zu sehen, dass sie es dorthin geschafft hat, wo sie hinwollte.“