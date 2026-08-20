Ex-Intendant Hinterhäuser bekommt Preis der Jury

Ex-Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser wird am 8. September mit dem Großen Preis der Jury beim Österreichischen Musiktheaterpreis geehrt. Den Preis bekomme er für seine Tätigkeit als Pianist und ehemaliger Leiter der Salzburger Festspiele.
Markus Hinterhäuser gerät weiterhin insbesondere nach seiner Trennung von der Funktion des Intendants der Salzburger Festspiele nicht aus den Schlagzeilen. Grund für sein Ausscheiden waren Diskussionen rund um seinen Führungsstil.
Nun hat er wieder Grund zur Freude: Er wird er am 8. September in der Votivkirche mit dem Großen Preis der Jury beim Österreichischen Musiktheaterpreis gewürdigt, wie es in einer Aussendung heißt.
Der Künstler wird den Preis für sein Schaffen als Pianist, langjähriger Kulturfestivalleiter und prägende Persönlichkeit für das heimische Musiktheater erhalten.
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