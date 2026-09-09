Horror Case in Upper Austria
Drugged Woman Dies in Series of Rapes
Rendered compliant, abused, humiliated—and “sold” for rape. This case is the epitome of human cruelty. A 39-year-old mother from Upper Austria is alleged to have been systematically drugged by her husband and handed over to strangers to be abused. Even on the night of her agonizing death! The truck driver is said to have sold his wife—whom he cold-bloodedly refers to as “dead meat” in chats—for as little as 500 euros.
Monsters live right among us! Even the homicide detectives in charge had “never seen a case like this before.” The prosecutor at the Wels Regional Court refers to it internally as “Pelicot 2.0.” Just like in the case of the rape gang in France, this involves the systematic drugging of a woman by her husband and repeated abuse by strangers.
The difference: According to witness testimony, the suspect from Upper Austria even collected as much as 500 euros in some cases—and the victim is no longer alive. He and an accomplice are in pretrial detention, and other suspects are being targeted. The horrifying account of the 39-year-old’s year-long ordeal already spans 1,000 pages.
Daughter finds her mother covered in blood in the waterbed
Flashback: It all began on the night of June 25–26 of this year. When paramedics and police arrived, they were met by a 51-year-old father and his distraught teenage daughter in front of the family’s gray row house in Marchtrenk.
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