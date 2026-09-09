Tausende Kilometer Fahrt für nur 90 Minuten Spiel

Der Regionalliga-West-Klub Kitzbühel verbringt mit mehr als 70 Stunden pro Saison die meiste Zeit im Bus. Gleich dahinter folgt ein benachbarter Ligakonkurrent. Auch die Außerferner Klubs müssen für ihre Auswärtsspiele zahlreiche Kilometer zurücklegen.
Rund 5.330 Kilometer legt der FC Kitzbühel bei seinen Auswärtsfahrten in der Liga zurück. „Dass nur noch Tiroler und Vorarlberger Vereine in der Westliga sind, bringt uns relativ wenig – eher im Gegenteil“, sagt der Kitzbüheler Sportdirektor Mathias Wallner.
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