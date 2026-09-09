Nachwuchs-Trainer Mandl neuer ÖTTV-Sportdirektor

„Nicht nebeneinander, sondern miteinander müssen wir an der Zukunft des österreichischen Tischtennissports arbeiten“, meinte Dobrounig nach der Bestellung Mandls, eines ausgebildeten Pädagogen, der im Leistungssportzentrum Südstadt tätig ist. Mandl stellte sich per Aussendung mit dem Credo „Leistungssport braucht Vertrauen – aber genauso Klarheit, Kritikfähigkeit und Verbindlichkeit“ vor und verschreibt sein künftiges Tun ganz der Nachwuchsförderung. „Der Generationen-Wechsel steht bevor. Wir müssen vor allem unsere starken Talente an die heimischen Topspieler heranführen, um österreichische Paarungen zu formieren.“