Die Suche nach Österreichs nächstem Sprint-Ass

Am Samstag, 12. September, gibt es den großen Showdown in Schwaz (sportkrone.at berichtet). Beim Tiroler SprintChampion wird die Frage nach dem schnellsten Nachwuchssprinter Tirols beantwortet. 300 Talente treten dabei in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Der Weg für die jeweils schnellsten Sprinter ist damit aber noch nicht zu Ende!
Ab 13 Uhr wird es am Samstag ernst! In Schwaz treten die 300 besten Nachwuchs-Sprinter Tirols im sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Sie haben sich im Vorfeld bereits aus etwa 10.000 Talenten herauskristallisiert und kämpfen nun um ihre Chance, sich im Euregio-Finale am 26. September in Innsbruck über die Grenzen Österreichs hinaus zu beweisen.
In insgesamt acht Wertungsklassen (W/M U8 2019 und jünger, W/M U10 2017/18, W/M U12 2015/16, W/M U14 2013/14) werden die schnellsten Beine Tirols über 60 Meter-Sprint ermittelt. Die Besten qualifizieren sich für den Bewerb in Innsbruck. Dort werden wiederum die Startplätze für den Österreich-Champion-Bewerb am 28. November in Wien ermittelt.
Sprungbrett für weitere Karriere
Die Idee hinter den sportlichen Wettkämpfen ist jene, dass alle Kinder die Chance bekommen sollen, ihr Talent zu zeigen. Und natürlich die Freude an Sport und Bewegung zu steigern. Doch zugleich kann daraus auch ein Sprungbrett für die Karriere werden.
Das zeigt etwa der Weg der beiden ehemaligen Teilnehmer Amelie Kofler und Stefan Huber. Kofler vertrat Österreich 2025 bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Skopje. Huber schaffte den Sprung bis zur U20-Europameisterschaft. Beide erfüllten in ihrer weiteren sportlichen Entwicklung zudem das Limit für die Junioren-Weltmeisterschaften.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.