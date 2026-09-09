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Am Samstag in Schwaz

Die Suche nach Österreichs nächstem Sprint-Ass

Sport-Mix
09.09.2026 06:59
Wer wird Österreichs neuer Super-Sprinter?
Wer wird Österreichs neuer Super-Sprinter?(Bild: Thomas Eberharter Photography)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Am Samstag, 12. September, gibt es den großen Showdown in Schwaz (sportkrone.at berichtet). Beim Tiroler SprintChampion wird die Frage nach dem schnellsten Nachwuchssprinter Tirols beantwortet. 300 Talente treten dabei in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Der Weg für die jeweils schnellsten Sprinter ist damit aber noch nicht zu Ende! 

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Ab 13 Uhr wird es am Samstag ernst! In Schwaz treten die 300 besten Nachwuchs-Sprinter Tirols im sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Sie haben sich im Vorfeld bereits aus etwa 10.000 Talenten herauskristallisiert und kämpfen nun um ihre Chance, sich im Euregio-Finale am 26. September in Innsbruck über die Grenzen Österreichs hinaus zu beweisen. 

Die jeweiligen Sieger dürfen sich am 26. September im EUREGIO-Finale messen.
Die jeweiligen Sieger dürfen sich am 26. September im EUREGIO-Finale messen.(Bild: Picasa)

In insgesamt acht Wertungsklassen (W/M U8 2019 und jünger, W/M U10 2017/18, W/M U12 2015/16, W/M U14 2013/14) werden die schnellsten Beine Tirols über 60 Meter-Sprint ermittelt. Die Besten qualifizieren sich für den Bewerb in Innsbruck. Dort werden wiederum die Startplätze für den Österreich-Champion-Bewerb am 28. November in Wien ermittelt. 

Sprungbrett für weitere Karriere
Die Idee hinter den sportlichen Wettkämpfen ist jene, dass alle Kinder die Chance bekommen sollen, ihr Talent zu zeigen. Und natürlich die Freude an Sport und Bewegung zu steigern. Doch zugleich kann daraus auch ein Sprungbrett für die Karriere werden.

Amelie Kofler
Amelie Kofler(Bild: TLV)

Das zeigt etwa der Weg der beiden ehemaligen Teilnehmer Amelie Kofler und Stefan Huber. Kofler vertrat Österreich 2025 bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Skopje. Huber schaffte den Sprung bis zur U20-Europameisterschaft. Beide erfüllten in ihrer weiteren sportlichen Entwicklung zudem das Limit für die Junioren-Weltmeisterschaften.

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