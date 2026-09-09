Die Suche nach Österreichs nächstem Sprint-Ass

Ab 13 Uhr wird es am Samstag ernst! In Schwaz treten die 300 besten Nachwuchs-Sprinter Tirols im sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Sie haben sich im Vorfeld bereits aus etwa 10.000 Talenten herauskristallisiert und kämpfen nun um ihre Chance, sich im Euregio-Finale am 26. September in Innsbruck über die Grenzen Österreichs hinaus zu beweisen.