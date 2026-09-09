Notarzt, dann ins Spital: Sorgen um BVB-Kicker!

Sorgen um BVB-Neuzugang Konstantinos Karetsas! Der junge Grieche hatte sich am Dienstagabend im Champions-League-Match seiner Dortmunder gegen Villareal (3:2) plötzlich auf den Rasen gesetzt und nach Hilfe gewinkt. Notärzte eilten auf den Platz und schließlich wurde der 18-Jährige ins Spital gebracht. Nach einer ersten Entwarnung sind die Sorgenfalten im Verein weiter groß.
„Ich bin mit ihm rausgegangen, aber er war in dem Moment nicht direkt sprachfähig. Wir hoffen natürlich, dass es ganz, ganz schnell besser wird und dass es nichts Ernsthaftes ist“, schilderte Dortmunds Sportdirektor Ole Book die Szene in der ersten Halbzeit der Champions-League-Partie.
Karetsas hatte sich zuvor plötzlich auf den Rasen gesetzt, um Hilfe gebeten und sich auf die Brust gefasst. Notärzte eilten zu ihm. Schließlich wurde der Grieche von Platz getragen und direkt in ein Spital zu weiteren Untersuchungen gebracht. Der Schock bei allen Beteiligten war deutlich zu spüren.
Weitere Untersuchungen folgen
„Als die Ärzte gar nicht die Beine angeschaut haben, sondern nur am Oberkörper waren, ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen“, erklärte auch Ex-BVB-Profi Mats Hummels bei „Prime Video“ und weiter: „So eine Geschichte wünschen wir keinem. Das sind ganz fiese Bilder, die wir da sehen mussten.“
Noch im Laufe des Spiels gab der Verein leichte Entwarnung und nannte Kreislaufprobleme als Ursache. Dennoch bleiben große Sorgenfalten. „Es waren Kreislaufprobleme aus dem Nichts heraus. Es hatte sich nichts angedeutet“, schüttelte etwa Geschäftsführer Lars Ricken nach dem Spiel den Kopf. Weitere Untersuchung würden nun folgen, um „alles auszuschließen“, so der Deutsche. „Wir müssen abwarten, was die nächsten Tage ergeben“, schob Ricken dann hinterher.
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