Notarzt, dann ins Spital: Sorgen um BVB-Kicker!

Noch im Laufe des Spiels gab der Verein leichte Entwarnung und nannte Kreislaufprobleme als Ursache. Dennoch bleiben große Sorgenfalten. „Es waren Kreislaufprobleme aus dem Nichts heraus. Es hatte sich nichts angedeutet“, schüttelte etwa Geschäftsführer Lars Ricken nach dem Spiel den Kopf. Weitere Untersuchung würden nun folgen, um „alles auszuschließen“, so der Deutsche. „Wir müssen abwarten, was die nächsten Tage ergeben“, schob Ricken dann hinterher.