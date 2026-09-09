Vorbereitung als WM-Sprungbrett für „Tiroler Bua“

Der Boxclub Steinadler bestreitet einen Vergleichskampf gegen eine Auswahl aus Berlin. „Im Anschluss steigt dann mein Profikampf als Höhepunkt des Abends“, erklärt Tirols Box-Aushängeschild.

Der 30-Jährige bestreitet gegen den fünf Jahre älteren Ghanaer Delali Mildezi einen Vorbereitungskampf, möchte dieser Herausforderung aber nicht die Wichtigkeit absprechen. „Jeder Kampf ist wichtig. Man steigt in den Ring und weiß, dass man seine Gesundheit riskiert“, erklärt Avdic.



