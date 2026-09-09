Vorbereitung als WM-Sprungbrett für „Tiroler Bua“

Von einem Titel-Fight auf einem Hochhausdach in Sarajevo zu einem Vorbereitungskampf in der Festhalle in Uderns. „Ich will auch zeigen, dass ich ein Tiroler Bua bin“, sagt Edin Avdic vor dem großen Boxevent im Zillertal (18.30 Uhr, Festhalle).
Der Boxclub Steinadler bestreitet einen Vergleichskampf gegen eine Auswahl aus Berlin. „Im Anschluss steigt dann mein Profikampf als Höhepunkt des Abends“, erklärt Tirols Box-Aushängeschild.
Der 30-Jährige bestreitet gegen den fünf Jahre älteren Ghanaer Delali Mildezi einen Vorbereitungskampf, möchte dieser Herausforderung aber nicht die Wichtigkeit absprechen. „Jeder Kampf ist wichtig. Man steigt in den Ring und weiß, dass man seine Gesundheit riskiert“, erklärt Avdic.
Für den ungeschlagenen Profiboxer soll das Duell mit Mildezi dennoch dazu beitragen, in der Rangliste weiter nach oben zu klettern. „In der unabhängigen Weltrangliste bin ich auf Platz 19 und sollte danach auf Platz 16 gereiht werden.“
Wichtig wird es für Avdic aber Ende November, wenn es in Wien zur Verteidigung seiner beiden Interkontinental-Titel der WBA und IBF kommt. „Damit kann ich mich für einen WM-Kampf empfehlen“, sagt der gelernte Bankkaufmann.
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