Beim Kopftuchverbot heißt es kühlen Kopf bewahren

Die Lehrer müssen um Beruhigung bemüht sein

Das „Ausklinken“ nach dem ersten „sachlich wertschätzenden Informationsgespräch“ („Gesetz ist so“) ist für Lehrpersonen auch deswegen besonders sinnvoll, weil es auch gilt, die Beziehungsebene zur Schülerin nicht zu zerstören und eine gedeihliche Zusammenarbeit zum Wohle des Mädchens sicherzustellen. Das Hin und Her um das Gesetz sollte nicht auf dem Rücken der Mädchen ausgetragen werden.