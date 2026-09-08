Teamsport: Salzburg gerät immer mehr ins Abseits

Basketball: Der Aufstieg in die erste Liga Österreichs war Jahr für Jahr das Ziel der BBU Salzburg. Daran scheiterten vor allem die Herren sportlich aber mehrmals meilenweit. Unter der neuen Führung mit Ex-Bundesliga-Spieler Nikolaus König als Obmann ist die erste Division für den Verein nur mehr mittelfristig ein Ziel. Dort ist bei beiden Geschlechtern neben Salzburg nur Vorarlberg nicht vertreten.