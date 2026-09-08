Teamsport: Salzburg gerät immer mehr ins Abseits

Mit dem Rückzug der Salzburg Ducks aus der höchsten österreichischen Spielklasse hat Salzburg einen weiteren Erstligisten verloren. Blickt man auf weitere Sportarten, sieht die Lage im Mannschaftssport düster aus. Vor allem im österreichischen Vergleich.
Mit dem freiwilligen Abstieg der Salzburg Ducks ist es amtlich: Das Bundesland verliert einen weiteren Erstligisten. Zweitklassigkeit ist aber ohnehin das, was in Salzburg in vielen Teamsportarten – abgesehen von Fußball und Eishockey – die Regel ist. Die „Krone“ blickt auf drei weitere beliebte Sportarten und die Lage in Salzburg.
Volleyball: Erst im März gab die PSVBG den freiwilligen Rückzug ihres Damen-Teams aus der Volleyball-Bundesliga bekannt. Grund dafür waren große finanzielle Schwierigkeiten. In Zukunft soll der Fokus auf dem Nachwuchs liegen, um die Kampfmannschaften nachhaltig zu stärken. Neben dem Burgenland und Vorarlberg kann auch Salzburg keinen Erstligisten bei Frauen und Männern vorweisen.
Basketball: Der Aufstieg in die erste Liga Österreichs war Jahr für Jahr das Ziel der BBU Salzburg. Daran scheiterten vor allem die Herren sportlich aber mehrmals meilenweit. Unter der neuen Führung mit Ex-Bundesliga-Spieler Nikolaus König als Obmann ist die erste Division für den Verein nur mehr mittelfristig ein Ziel. Dort ist bei beiden Geschlechtern neben Salzburg nur Vorarlberg nicht vertreten.
Handball: Unabhängig von den fehlenden sportlichen Voraussetzungen war ein Aufstieg aus der HLA Challenge (2. Liga) auch finanziell nie ein Thema für den UHC Salzburg. Den langjährigen Hauptsponsor hätte es wohl in zehnfacher Ausführung gebraucht, um finanziell darüber nachdenken zu können. Als einziges Bundesland in ganz Österreich ist Salzburg im Handball ohne einen Erstliga-Verein.
Salzburg gerät mit dem Rückzug der Ducks immer mehr ins Abseits. Daran ändert die Erstklassigkeit der Football-Damen in einer Liga mit gerade einmal zwei weiteren Teams nichts.
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