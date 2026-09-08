Unterhausverein vor Umzug in anderes Bundesland

„Umzug wäre großer Aufwand, aber …“

„Die Situation ist, wie sie ist. Es zeichnet sich etwas ab, spruchreif ist aber noch nichts“, sagte Johannes Eisl, der sportliche Leiter. Laut „Krone“-Infos führt die Suche ins benachbarte Oberösterreich, wo der Fußballverein eine Fläche bekommen könnte. Dort wäre auch die Nutzung des eigenen Flutlichts möglich. „Ein Umzug wäre für uns natürlich ein großer zusätzlicher Aufwand. Aber wir sind bereit, diesen Schritt auch zu gehen. Wir haben junge, hungrige Spieler“, sagte Eisl.