Tragisches Unglück: Bub (8) fällt aus Fahrgeschäft

Dramatische Szenen Sonntagnachmittag auf dem Bleiburger Wiesenmarkt im Bezirk Völkermarkt: Ein Bub rutschte bei einem Fahrgeschäft unter dem Bügel durch – sein Vater konnte ihn nicht mehr rechtzeitig greifen. Der Achtjährige wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.
Es sollte ein gemeinsamer Vater-Sohn-Spaß werden. Doch während der Fahrt kam es zur Horrorszene: Aus noch unbekannter Ursache rutschte der Achtjährige unter dem ordnungsgemäß geschlossenen Bügel durch. Sein Vater versuchte noch verzweifelt, sein Kind zu greifen und hochzuziehen – ohne Erfolg. Der Bub stürzte in die Tiefe in eine Besuchergasse und erlitt dabei schwere Verletzungen.
Ermittlungen laufen
Nach der Erstversorgung wurde der Achtjährige per Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Laut Polizei konnte in Folge bei einer Überprüfung inklusive Zeugenbefragung kein technisches Gebrechen festgestellt werden - und so wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Fahrgeschäft kurz nach 16:00 Uhr wieder zum Betrieb freigegeben. Man würde die Ermittlungen aber fortsetzen.
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