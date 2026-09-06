Tragisches Unglück: Bub (8) fällt aus Fahrgeschäft

Ermittlungen laufen

Nach der Erstversorgung wurde der Achtjährige per Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Laut Polizei konnte in Folge bei einer Überprüfung inklusive Zeugenbefragung kein technisches Gebrechen festgestellt werden - und so wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Fahrgeschäft kurz nach 16:00 Uhr wieder zum Betrieb freigegeben. Man würde die Ermittlungen aber fortsetzen.