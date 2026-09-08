Folgt Ulrich Siegmund Giorgia Melonis Spuren?

Den Ausweg zeigt Giorgia Meloni. Die ehemalige Kampffrau in der neofaschistischen Jugendbewegung hat mit der Übernahme der Regierungsmacht alle ihre früheren radikalen Tiraden einfach vergessen. Sie macht daraus auch kein Hehl und will mit der AfD nichts zu tun haben. Ihre Wähler und Wählerinnen geben sich seit vier Jahren mit rechter Symbolpolitik zufrieden – bei stabilen 27 Prozent. Für hartnäckige Wutbürger marschiert in jüngster Zeit ein Ex-General als Konkurrent am Rechtsaußenrand in die Arena – mit sieben Umfrageprozenten.