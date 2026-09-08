Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wie eine Schwester“

Missen-Familie in großer Trauer um deren Schönste

Adabei Österreich
08.09.2026 20:00
Sie verbrachten im ersten „Amtsjahr“ viel Zeit miteinander: Christopher Dengg erinnert sich für ...
Sie verbrachten im ersten „Amtsjahr“ viel Zeit miteinander: Christopher Dengg erinnert sich für die „Krone“ an die viel zu jung verstorbene Lucia Sisic.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Seit 2024 war Lucia Sisic die amtierende, schönste Frau Österreichs. Jetzt, da das junge Herz der Wienerin aufhörte zu schlagen, melden sich Freunde und Weggefährten wie der amtierende „Mister Austria“ Christopher Dengg zu Wort.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Alter von nur 22 Jahren starb nun die amtierende „Miss Austria“, die Wienerin Lucia Sisic. In ihrem viel zu kurzen Leben musste sich die schönste Frau des Landes – bis dato war sie die Letzte, die dazu (2024) gekürt wurde – gleich sieben Operationen am Herzen unterziehen lassen. Nun hörte es auf zu schlagen.

MLucia Sisic, die amtierende Miss Austria, wurde nur 22 Jahre alt.
MLucia Sisic, die amtierende Miss Austria, wurde nur 22 Jahre alt.(Bild: Alexander Tuma)

Mitgefühl und Trauer
Groß ist die Trauer bei der „Mission Austria“-Führung Kerstin und Jörg Rigger: „Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestanden.“ Diese Zeilen auf Instagram bekräftigt Rigger nochmals im Gespräch mit der „Krone“: „Es ist wirklich unfassbar traurig.“

Lesen Sie auch:
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
„Viel zu früh“
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
08.09.2026
Kein Unbekannter ...
Jetzt spricht der Mann an Simone Lugners Seite
26.08.2026

Genauso traurig ist Christopher Dengg. Er ist jener Mann, den man zuletzt sehr oft in der Nähe von Simone Lugner sieht (wir berichteten) und der vor zwei Jahren zum „Mister Austria“ gekürt wurde.

Der sympathische Steirer erzählt uns über seine Erinnerungen an Sisic und wie er sie in Erinnerungen behalten will: „Sie war wirklich ein toller Mensch. In dem ersten ,Amtsjahr‘ waren wir wie Bruder und Schwester.“ Und weiter „Zuletzt hatten wir wenig Kontakt. Einfach aus Respekt und damit sie rasch wieder zu Kräften kommt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
08.09.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Familie
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
224.137 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
106.448 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
94.842 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3247 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1943 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
1685 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Mehr Adabei Österreich
„Wie eine Schwester“
Missen-Familie in großer Trauer um deren Schönste
„Viel zu früh“
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
Neues Buch
Robert Kratky: Kein Comeback und keine Interviews
Drei Tage voller Herz
Das war das große Edlseer-Wochenende
Schulstart mit Beat
Kabarettist Heidelbeerhugo macht auf Gangster
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf