Missen-Familie in großer Trauer um deren Schönste

Seit 2024 war Lucia Sisic die amtierende, schönste Frau Österreichs. Jetzt, da das junge Herz der Wienerin aufhörte zu schlagen, melden sich Freunde und Weggefährten wie der amtierende „Mister Austria“ Christopher Dengg zu Wort.
Im Alter von nur 22 Jahren starb nun die amtierende „Miss Austria“, die Wienerin Lucia Sisic. In ihrem viel zu kurzen Leben musste sich die schönste Frau des Landes – bis dato war sie die Letzte, die dazu (2024) gekürt wurde – gleich sieben Operationen am Herzen unterziehen lassen. Nun hörte es auf zu schlagen.
Mitgefühl und Trauer
Groß ist die Trauer bei der „Mission Austria“-Führung Kerstin und Jörg Rigger: „Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestanden.“ Diese Zeilen auf Instagram bekräftigt Rigger nochmals im Gespräch mit der „Krone“: „Es ist wirklich unfassbar traurig.“
Genauso traurig ist Christopher Dengg. Er ist jener Mann, den man zuletzt sehr oft in der Nähe von Simone Lugner sieht (wir berichteten) und der vor zwei Jahren zum „Mister Austria“ gekürt wurde.
Der sympathische Steirer erzählt uns über seine Erinnerungen an Sisic und wie er sie in Erinnerungen behalten will: „Sie war wirklich ein toller Mensch. In dem ersten ,Amtsjahr‘ waren wir wie Bruder und Schwester.“ Und weiter „Zuletzt hatten wir wenig Kontakt. Einfach aus Respekt und damit sie rasch wieder zu Kräften kommt.“
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