Missen-Familie in großer Trauer um deren Schönste

Der sympathische Steirer erzählt uns über seine Erinnerungen an Sisic und wie er sie in Erinnerungen behalten will: „Sie war wirklich ein toller Mensch. In dem ersten ,Amtsjahr‘ waren wir wie Bruder und Schwester.“ Und weiter „Zuletzt hatten wir wenig Kontakt. Einfach aus Respekt und damit sie rasch wieder zu Kräften kommt.“