„Mir wurden vor dem Brand 10.000 Euro versprochen“

„Ja, ich habe den Brand gelegt!“ Mit einem unerwarteten Geständnis sorgte ein heute 52-Jähriger 16 Jahre nach einem Brand im Weißen Rössl für eine spektakuläre Wende.

Es war das Jahr 2010, als im traditionsreichen Gebäude zum ersten Mal ein Brand tobte. Der entstandene Schaden: rund 605.000 Euro. Und die Polizei fand rasch heraus, dass es Brandstiftung war.