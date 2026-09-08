„Kindisch, erbärmlich“: Weltmeister zerlegt Mbappe

Mbappe: „Halte mich immer für den besten Spieler“

Der Franzose hatte sich bei der WM im Sommer an die Spitze der ewigen Torschützenliste bei Weltmeisterschaften geschossen. „Ich selbst halte mich immer für den besten Spieler der Welt, aber jeder hat seine Meinung. Es ist keine Debatte, bei der alle das denken müssen, was ich denke“, so Mbappe.