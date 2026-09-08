„Kindisch, erbärmlich“: Weltmeister zerlegt Mbappe

Dass der französische Superstar Kylian Mbappe offen mit dem Gewinn des heurigen Ballon d’Or kokettiert, gefällt einem Landsmann und Weltmeister gar nicht gut. Das sei „kindisch und erbärmlich“, spricht Christophe Dugarry Klartext.
„Viele Leute reden über mich als möglichen Gewinner des Ballon d‘Or. Dieser Preis ist für jeden Spieler ein sehr positives Thema. Ich habe in diesem Sommer bei dem wichtigsten Wettbewerb des Sports Geschichte geschrieben. Aber wir werden sehen“, sagte Mbappe im Vorfeld von Reals Champions-League-Kracher gegen Inter.
Mbappe: „Halte mich immer für den besten Spieler“
Der Franzose hatte sich bei der WM im Sommer an die Spitze der ewigen Torschützenliste bei Weltmeisterschaften geschossen. „Ich selbst halte mich immer für den besten Spieler der Welt, aber jeder hat seine Meinung. Es ist keine Debatte, bei der alle das denken müssen, was ich denke“, so Mbappe.
Christophe Dugarry, der 1998 Weltmeister und 2000 Europameister mit Frankreich wurde, äußerte sich im Podcast „Rothen s’enflamme“ nicht allzu positiv zu den Aussagen des Real-Stars.
„Ich finde es kindisch und erbärmlich, öffentlich um eine solche individuelle Auszeichnung zu bitten. Das zeugt nicht von Größe, vor allem nicht als Kapitän der Nationalmannschaft“, nimmt der 54-Jährige kein Blatt vor den Mund.
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