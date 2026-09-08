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Comeback-Pläne?

Baumgartner hofft auf Champions-League-Kracher

Fußball International
08.09.2026 20:04
Christoph Baumgartner hat über ein besonderes Ziel bei seinen Comeback-Plänen gesprochen.
Christoph Baumgartner hat über ein besonderes Ziel bei seinen Comeback-Plänen gesprochen.(Bild: Krone-Collage/AP/Jon Super, GEPA)
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Von David Hofer

Christoph Baumgartner hat sich mit einem Update über seine Comeback-Pläne nach seiner schweren Verletzung kurz vor der Fußball-WM zu Wort gemeldet. „Ich habe schon noch ein paar Wochen vor mir“, erklärt der ÖFB-Teamspieler dabei gegenüber „DAZN“. Die Hoffnung auf ein besonderes Champions-League-Duell lebt aber weiter.

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„Es läuft wirklich gut“, zeigt sich Baumgartner optimistisch, wenngleich es sich „doch um eine große Verletzung“ handle. Deshalb habe er schon noch „ein paar Wochen vor sich“, so der Leipzig-Kicker, der mittlerweile aber auf den Rasen zurückgekehrt ist. 

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Noch absolviert der ÖFB-Teamspieler noch individuelle Einheiten, bis er wieder mit der Mannschaft auf dem Platz steht, wird noch eine Weile dauern. „Wir versuchen ans Limit zu gehen, auch das Limit mal auszureizen, aber nie wirklich darüber hinaus zu schießen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor in so einer Reha ist, maximal hart zu arbeiten und immer wieder ans Limit zu gehen, ohne dabei diese absoluten Ausreißer zu haben, die einen am Ende wieder um ein paar Wochen zurückwerfen“, fasst es Baumgartner zusammen. 

Wenngleich er sich nicht unter Druck setzen möchte, würde es ihn natürlich reizen, wieder aktiv in Spiele einzugreifen. Gerade mit der jetzt beginnenden Champions-League-Kampagne. Zum Auftakt geht es für RB Leipzig zu Serie-A-Überraschungsteam Como, gelegen an den malerischen Ufern des gleichnamigen Sees. „Glaube, das ist ein cooler erster Spieltag. Gerade auch für die Fans, vielleicht auch um dort ein, zwei Tage zu verbringen“, so Baumgartner. Er selbst könne aufgrund der Reha wohl nicht vor Ort dabei sein. 

Hoffen auf Einsatz im Old Trafford
Der Österreicher hofft unterdessen insgeheim für ein spezielles Champions-League-Spiel wieder fit zu sein. „Ich freue mich sehr auf Manchester United auswärts. Als die Auslosung noch nicht war, habe ich schon gehofft, dass wir die jetzt nicht am ersten Spieltag kriegen, weil ich gewusst habe, dass das sich nicht ausgehen wird. Klar, Real auswärts ist ein Brett und wahnsinnig cool, aber da habe ich schon mal gespielt. Von dem her ist da die Freude vielleicht auf Old Trafford nochmal einen Tick größer“, schwärmt der 27-Jährige.

Kann Baumgartner im Old Trafford auflaufen?
Kann Baumgartner im Old Trafford auflaufen?(Bild: GEPA)

Der große Champions-League-Kracher im legendären Stadion geht am achten Dezember über die Bühne. Bleibt zu hoffen, dass Baumgartner bis dahin wieder auf dem Platz stehen und die Atmosphäre richtig aufsaugen kann. 

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