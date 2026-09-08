Baumgartner hofft auf Champions-League-Kracher

Hoffen auf Einsatz im Old Trafford

Der Österreicher hofft unterdessen insgeheim für ein spezielles Champions-League-Spiel wieder fit zu sein. „Ich freue mich sehr auf Manchester United auswärts. Als die Auslosung noch nicht war, habe ich schon gehofft, dass wir die jetzt nicht am ersten Spieltag kriegen, weil ich gewusst habe, dass das sich nicht ausgehen wird. Klar, Real auswärts ist ein Brett und wahnsinnig cool, aber da habe ich schon mal gespielt. Von dem her ist da die Freude vielleicht auf Old Trafford nochmal einen Tick größer“, schwärmt der 27-Jährige.