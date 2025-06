Rosenkranz verkauft „Sobotkas Skulpturen“ zurück

Harte Einsparungen

Die Einnahmen des Rückkaufs kommen indes der Republik und nicht dem Parlament zugute. Besonders brisant: Aufgrund der gebotenen Einsparungsmaßnahmen muss das Parlament bekanntlich am Montag immer früher zusperren. Die Öffnungszeiten mussten so reduziert werden, dass Besuchern die Türen bereits ab 13 Uhr verschlossen bleiben. Mit 240.000 Euro mehr in den Kassen hätte es diese Maßnahme so wohl nicht, oder erst später gebraucht ...