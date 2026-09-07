Diese Veranstaltungen laden zum Feiern ein

Feuerwehrfest am Hof, Sportfest in der Donaustadt, Erntedank auf dem Heldenplatz, Charitylauf für den guten Zweck und eine Kundgebung der Clowns. In dieser und nächster Woche steht viel auf dem Programm.
Der September ist in Wien so etwas wie der Eventmonat schlechthin. In dieser und nächster Woche gibt es gleich mehrere Veranstaltungen, die ein Publikumsmagnet sind:
Ob Groß oder Klein, für jeden ist etwas dabei.
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