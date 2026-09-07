Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Düsseldorf

Pesendorfer läuft neuen Straßen-Meilen-Rekord

Sport-Mix
07.09.2026 16:56
Katharina Pesendorfer – die neue Meilen-Rekordlerin.
Katharina Pesendorfer – die neue Meilen-Rekordlerin.(Bild: Torben Flatemersch)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Katharina Pesendorfer hat bei der „New Balance Kö Meile“ in Düsseldorf als 13. den ÖLV-Rekord im Straßen-Meilenlauf auf 4:47,59 Minuten verbessert. Die alte Bestmarke hielt Lotte Seiler mit 4:52,10 vom 18. April 2026 in Attnang-Puchheim.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Als Siegerin lief Jemma Reekie (Gb) auf der Königsallee in 4:23,25 einen neuen Europarekord in der Road Mile. Die Straßenrennen über die Meile werden immer populärer!

Da aber erst seit dem Vorjahr offiziell Rekorde in der Road Mile geführt werden, ist es verständlich, dass es auf der Bahn und in der Halle schon schnellere Meilen-Zeiten gab. Katharina Pesendorfer selbst lief schon vor drei Jahren in Fayetteville (USA) in der Halle 4:39,16.

Zwei Rekorde in 24 Stunden
Durch die Meilen-Bestzeit von Katharina Pesendorfer gab es binnen 24 Stunden zwei ÖLV-Rekorde im Straßenlauf. Am Samstag hatte Carina Reicht in Prag über 10 km als Neunte den österreichischen Rekord auf 31:56 verbessert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
07.09.2026 16:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
221.224 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
164.052 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
125.517 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3978 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1904 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1834 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Sport-Mix
In Düsseldorf
Pesendorfer läuft neuen Straßen-Meilen-Rekord
Drama in Pennsylvania
US-Wrestler (48) kollabiert im Ring und stirbt
„Il mio amore, Italia“
Jutta Leerdam lässt auf Sizilien die Seele baumeln
Krone Plus Logo
Felix Gall ist Zweiter
Hitze ist Scharfrichter im Kampf um Vuelta-Sieg
Volleyball
Türkinnen jubeln bei der Heim-EM über Gold!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf