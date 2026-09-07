Pesendorfer läuft neuen Straßen-Meilen-Rekord

Katharina Pesendorfer hat bei der „New Balance Kö Meile“ in Düsseldorf als 13. den ÖLV-Rekord im Straßen-Meilenlauf auf 4:47,59 Minuten verbessert. Die alte Bestmarke hielt Lotte Seiler mit 4:52,10 vom 18. April 2026 in Attnang-Puchheim.
Als Siegerin lief Jemma Reekie (Gb) auf der Königsallee in 4:23,25 einen neuen Europarekord in der Road Mile. Die Straßenrennen über die Meile werden immer populärer!
Da aber erst seit dem Vorjahr offiziell Rekorde in der Road Mile geführt werden, ist es verständlich, dass es auf der Bahn und in der Halle schon schnellere Meilen-Zeiten gab. Katharina Pesendorfer selbst lief schon vor drei Jahren in Fayetteville (USA) in der Halle 4:39,16.
Zwei Rekorde in 24 Stunden
Durch die Meilen-Bestzeit von Katharina Pesendorfer gab es binnen 24 Stunden zwei ÖLV-Rekorde im Straßenlauf. Am Samstag hatte Carina Reicht in Prag über 10 km als Neunte den österreichischen Rekord auf 31:56 verbessert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.