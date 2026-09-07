Wintersport-Ikone erlebt Traumwochenende in Monza!

Zum Abschluss des Wochenendes konnte sie schließlich auch noch ihren Vater, der sie nach Monza begleitet hatte, eine besondere Freude machen. Denn dieser gilt als großer Fan von Tennis-Ass Jannik Sinner. Auch der aktuelle Weltranglistenerste war am Sonntag vor Ort und machte schließlich ein Foto Wierers Papa Alfred. „Glücklichster Dad überhaupt“, schrieb „Doro“ auf Instagram zum Foto des strahlenden Papas an der Seite von Sinner.