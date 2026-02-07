Nun ist es fix: Aus Markt wird ein Arztzentrum

Generalsanierung der Mietfläche samt Fassade und Dach

Bis Ende 2026 werden die Räumlichkeiten für das Primärversorgungszentrum generalsaniert. Um diese Zeit herum beginnt dann auch der Betrieb im Zentrum. „Beim Umbau handelt es sich hauptsächlich um die Räumlichkeiten des ehemaligen Nahversorgers“, beschreibt Architekt Heinz Petschenig das Bauvorhaben. Denn im Gebäude sind abgegrenzt noch eine Trafik und ein Friseursalon eingemietet. Diese Geschäfte werden „in ihrer Form und Ausstattung nicht verändert“, versichert Petschenig. Elisabeth Rieser, Geschäftsführerin des Friseursalons, freut sich über die Entwicklung. „Wir hoffen in Zukunft durch das angrenzende Primärversorgungszentrum auch neue Kunden generieren zu können“.