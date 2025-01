Primärversorgungszentren: Kampf um Standort

Derartige Zentren, in denen verschiedenste Gesundheitsdienstleistungen unter einem Dach vereint werden, sind auch in den Städten Spittal und Wolfsberg sowie im Bezirk Völkermarkt geplant. In Völkermarkt soll die Primärversorgungseinheit aber nicht in der Bezirksstadt, sondern südlich der Drau – in Bleiburg – umgesetzt werden.