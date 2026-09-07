Tipps vom Experten: So laden Sie Akkus richtig

Auch beim eigentlichen Ladevorgang können Sie viel für Ihre Sicherheit tun. Welches Gerät Sie auch anstecken: Wählen Sie immer einen feuerfesten Untergrund und halten Sie Abstand zu Schlafräumen sowie Fluchtwegen. Behalten Sie das Ladekabel nach Möglichkeit im Auge. Lassen Sie Geräte nicht über Nacht am Strom und stecken Sie diese nicht sofort an, wenn Sie sie gerade intensiv genutzt haben – lassen Sie den Akku zuerst abkühlen. Sobald ein Akku ungewöhnlich heiß wird, merkwürdig riecht oder seltsame Geräusche von sich gibt, trennen Sie ihn sofort vom Netz.