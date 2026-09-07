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Tipps vom Experten: So laden Sie Akkus richtig

Vorarlberg
07.09.2026 11:25
Damit der Funke nicht überspringt, sollten beim Laden von Akkus gewisse Spielregeln eingehalten ...
Damit der Funke nicht überspringt, sollten beim Laden von Akkus gewisse Spielregeln eingehalten werden.(Bild: Sicheres Vorarlberg)
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Von Vorarlberg-Krone

Ob im Smartphone, im E-Bike oder im Akkuschrauber: Moderne Lithium-Ionen-Akkus versorgen unseren Alltag verlässlich mit Energie. Wenn Menschen die Energiespeicher jedoch falsch behandeln, können sie rasch gefährlich werden. Die Experten von „Sicheres Vorarlberg“ erklären gemeinsam mit dem Brandschutzexperten Thomas Franz, worauf Sie beim Laden und Lagern achten müssen.

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Lithium-Ionen-Akkus begleiten uns heute auf Schritt und Tritt. Damit die kleinen Kraftpakete lange halten und keine Brände verursachen, sollten Sie bereits beim Kauf auf geprüfte Qualität achten. Benutzen Sie zum Laden immer die Originalgeräte oder zertifizierte Produkte, die Sie an Prüfzeichen wie dem CE-Symbol erkennen.

Akkus vor extremer Hitze und Kälte schützen
Wenn Sie ein Gerät lange Zeit nicht brauchen, sollten Sie den Akku trotzdem ab und zu überprüfen. Lagert ein Speicher völlig leer, entlädt er sich tief. Dadurch verändert sich die Chemie im Inneren, was das Risiko für Brände stark erhöht. Schützen Sie die Akkus zudem immer vor extremer Hitze oder Frost und zerlegen Sie die Gehäuse niemals selbst.

Auch beim eigentlichen Ladevorgang können Sie viel für Ihre Sicherheit tun. Welches Gerät Sie auch anstecken: Wählen Sie immer einen feuerfesten Untergrund und halten Sie Abstand zu Schlafräumen sowie Fluchtwegen. Behalten Sie das Ladekabel nach Möglichkeit im Auge. Lassen Sie Geräte nicht über Nacht am Strom und stecken Sie diese nicht sofort an, wenn Sie sie gerade intensiv genutzt haben – lassen Sie den Akku zuerst abkühlen. Sobald ein Akku ungewöhnlich heiß wird, merkwürdig riecht oder seltsame Geräusche von sich gibt, trennen Sie ihn sofort vom Netz.

Brennende Akkus setzen hochgiftige Dämpfe frei
Beschädigte Akkus dürfen Sie auf keinen Fall weiterverwenden oder im normalen Hausmüll entsorgen. Bringen Sie defekte Energiespeicher stattdessen stets zu einer offiziellen Sammelstelle. Sollte es dennoch einmal brennen, zählt jede Sekunde. Ziehen Sie sofort den Stecker, wenn dies gefahrlos möglich ist, und kühlen Sie die Stelle mit reichlich Wasser oder decken Sie sie mit Sand ab. Wenn Sie das Feuer nicht sofort dämmen können, verlassen Sie umgehend den Raum und rufen Sie die Feuerwehr. Denken Sie daran, dass brennende Akkus hochgiftige Dämpfe freisetzen – halten Sie daher immer ausreichend Abstand.

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