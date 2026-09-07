Ländle-Derby war klare Sache für die Altacherinnen

Im Ländle-Derby in der ersten Runde des ÖFB-Frauen-Cups setzten sich die Favoritinnen aus Altach klar durch. Der Bundesligist aus dem Rheindorf führte durch einen lupenreinen Hattrick von Joelle Meister schon nach 15 Minuten mit 3:0 gegen Rankweils Damen, legte bis zur Pause noch einen Treffer nach.