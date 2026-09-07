Schweizer Vermisstenfall bei „Aktenzeichen XY…“

Die Kantonspolizei St. Gallen bittet bei der Suche nach einem seit März vermissten Schweizer um die Mithilfe der Bevölkerung – auch im angrenzenden Vorarlberg. Der 27-jährige Andreas Portmann aus Wattwil (Kanton St. Gallen) wird seit dem Abend des 8. März 2026 spurlos vermisst.
Da sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen und Öffentlichkeitsfahndungen ohne Ergebnis blieben, setzt die Kriminalpolizei St. Gallen nun auf die grenzüberschreitende Reichweite des Fernsehens. Am kommenden Mittwoch (9. September) der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ vorgestellt.
Mit der Ausstrahlung im gesamten deutschsprachigen Raum erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Der Leiter der St. Galler Ermittlungsdienste, Silvan Duft, wird in der Sendung persönlich auftreten und den aktuellen Stand der Nachforschungen erläutern.
Sachdienliche Hinweise
Die Fahndung wird am Mittwoch, 9. September 2026, ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Personenhinweise oder Wahrnehmungen zum Verbleib von Andreas Portmann nimmt die Kantonspolizei St. Gallen weiterhin unter der Telefonnummer +41/58 229 49 49 oder jede örtliche Polizeidienststelle entgegen.
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