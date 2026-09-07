Schweizer Vermisstenfall bei „Aktenzeichen XY…“

Die Kantonspolizei St. Gallen bittet bei der Suche nach einem seit März vermissten Schweizer um die Mithilfe der Bevölkerung – auch im angrenzenden Vorarlberg. Der 27-jährige Andreas Portmann aus Wattwil (Kanton St. Gallen) wird seit dem Abend des 8. März 2026 spurlos vermisst.