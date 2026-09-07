Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoffen auf Hinweise

Schweizer Vermisstenfall bei „Aktenzeichen XY…“

Vorarlberg
07.09.2026 10:15
Die Sendung wird am Mittwoch (9. September) ausgestrahlt.
Die Sendung wird am Mittwoch (9. September) ausgestrahlt.(Bild: ZDF)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Kantonspolizei St. Gallen bittet bei der Suche nach einem seit März vermissten Schweizer um die Mithilfe der Bevölkerung – auch im angrenzenden Vorarlberg. Der 27-jährige Andreas Portmann aus Wattwil (Kanton St. Gallen) wird seit dem Abend des 8. März 2026 spurlos vermisst.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Da sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen und Öffentlichkeitsfahndungen ohne Ergebnis blieben, setzt die Kriminalpolizei St. Gallen nun auf die grenzüberschreitende Reichweite des Fernsehens. Am kommenden Mittwoch (9. September) der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ vorgestellt.

Der Schweizer Andreas Portmann wird seit Anfang März vermisst.
Der Schweizer Andreas Portmann wird seit Anfang März vermisst.(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)

Mit der Ausstrahlung im gesamten deutschsprachigen Raum erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Der Leiter der St. Galler Ermittlungsdienste, Silvan Duft, wird in der Sendung persönlich auftreten und den aktuellen Stand der Nachforschungen erläutern.

Sachdienliche Hinweise 
Die Fahndung wird am Mittwoch, 9. September 2026, ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Personenhinweise oder Wahrnehmungen zum Verbleib von Andreas Portmann nimmt die Kantonspolizei St. Gallen weiterhin unter der Telefonnummer +41/58 229 49 49 oder jede örtliche Polizeidienststelle entgegen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
07.09.2026 10:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 26°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
16° / 29°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
16° / 29°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
16° / 29°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
215.604 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
159.084 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
124.135 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3936 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1906 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1650 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Mehr Vorarlberg
Hoffen auf Hinweise
Schweizer Vermisstenfall bei „Aktenzeichen XY…“
Im ÖFB-Cup
Ländle-Derby war klare Sache für die Altacherinnen
Krone Plus Logo
Alpabtriebe im Ländle
Heimkehr nach einem viel zu trockenen Bergsommer
Auf Platz drei
Leon Pauger schaffte es bei der ÖM auf das Podest
Einbruch in Hard
Unbekannte stahlen chinesischen Pkw aus Halle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf