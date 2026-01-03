Frau verfolgte alkoholisierten Fahrerflüchtigen

Ereignet hat sich der Unfall gegen 23.20 Uhr an der Kreuzung Rheinstraße/Prälatendammstraße. Eine 41-jährige Frau bog gerade mit ihrem Pkw von der Prälatendammstraße auf die Rheinstraße ein, da wurde ihr Fahrzeug vom Wagen eines 33-jährigen Mannes regelrecht abgeschossen – es besteht der Verdacht, dass dieser bei Rot über die Kreuzung gefahren ist. Danach wurde es wichtig wild: Anstatt stehenzubleiben und sich der Situation zu stellen, trat der 33-Jährige aufs Gaspedal und fuhr davon.