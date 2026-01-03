Frau verfolgte alkoholisierten Fahrerflüchtigen

Freitagnacht hat ein Verkehrsunfall in Bregenz fünf Leichtverletzte, darunter drei Kinder, gefordert. Der mutmaßliche Unfallverursacher trat mit seinem Pkw die Flucht an – allerdings hatte er die Rechnung nicht mit seiner Unfallgegnerin gemacht.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 23.20 Uhr an der Kreuzung Rheinstraße/Prälatendammstraße. Eine 41-jährige Frau bog gerade mit ihrem Pkw von der Prälatendammstraße auf die Rheinstraße ein, da wurde ihr Fahrzeug vom Wagen eines 33-jährigen Mannes regelrecht abgeschossen – es besteht der Verdacht, dass dieser bei Rot über die Kreuzung gefahren ist. Danach wurde es wichtig wild: Anstatt stehenzubleiben und sich der Situation zu stellen, trat der 33-Jährige aufs Gaspedal und fuhr davon.
Frau nahm Verfolgung auf
Das ließ sich seine Unfallgegnerin allerdings nicht bieten: Sie nahm kurzerhand die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Bei der Ammianusstraße fischten die Beamten den Flüchtigen dann aus dem Verkehr. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken, zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung. Während er und seine Begleiterin unversehrt blieben, zogen sich die 41-Jährige, ihre Beifahrerin sowie drei im Wagen sitzenden Kinder leichte Verletzungen zu.
