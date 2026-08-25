Weltuntergang als Open Air im Donaupark

„Der Weltuntergang hat sich nach Linz verlegt“, sagt Felix Breisach. Der Grazer Regisseur inszeniert heuer die Linzer Klangwolke. Das Großevent findet am Samstag, dem 12. September, im Donaupark statt. Nach einer abgespeckten Version im Vorjahr touren heuer wieder große Schiffe auf der Donau, begleitet von einem Sound-, Video- und Lichtspektakel.
Der Titel ist nicht gerade einfach: „ATTheENDLinz“ nennt sich die visualisierte Linzer Klangwolke im Donaupark, die auch die „Krone“ präsentiert. Nach dem Dürresommer in Österreich zelebriert man nun auch noch den Weltuntergang?
„Es ist die richtige Zeit, Fragen zu stellen“, kontert Brucknerhaus-Intendant Norbert Trawöger, der erstmals das große Open Air verantwortet. Im Fokus des Großevents, das eine Stunde dauern wird, stehen Krieg, Klimakrise und gesellschaftliche Spaltung. Aber er beruhigt: „Wir erleben eine poetische Soundlandschaft, die nicht im Untergang stecken bleibt.“
Ein großes Spektakel für alle
Felix Breisach, der vor allem durch die Gestaltung der ORF-Pausenfilme für das Neujahrskonzert bekannt ist, betont: „Es wird laut und mächtig!“ Er will vor allem eine „Bewusstseinswolke“ über der Donau aufsteigen lassen.
Zudem wird das Publikum eine fulminante Lichtshow des Klangwolken-Profis Manfred Nikitser erleben. Musikalisch spannt der Abend einen weiten Bogen von Anton Bruckner über die Beatles, von einer Live-Performance bis zu zeitgenössischen Klangwelten und Literatur. Die diesjährige Bachmann-Preisträgerin Natascha Gangl steuert Texte bei.
Orchester und Sängerknaben am Schiff
Musikalisches Herzstück ist das Bruckner Orchester: „Wir fahren auf einem Schiff, für uns die bisher ungewöhnlichste Bühne“, sagt Orchesterdirektor Daniel Hochreiter. Außerdem treten der Bariton Rafael Fingerlos sowie die St. Florianer Sängerknaben auf.
Viele LED-Leinwände für gute Sicht
Das große Hauptschiff mit dem Orchester ist mit drei Mega-LED-Leinwänden ausgestattet, auf denen Videos zum Thema gezeigt werden. Es wird von acht kleineren Schiffen begleitet. Außerdem gibt es an Land – im Zuschauerbereich vor dem Brucknerhaus – wie immer zwei LED-Trucks mit Leinwänden und sieben Tontürme, die derzeit bereits aufgebaut werden.
„Klangwolken-Woche“ ist neu
Das Megaevent, das auch von der Linz AG und der Sparkasse OÖ unterstützt wird, startet am Samstag, dem 12. September, um 20.30 Uhr.
Neu ist übrigens die Einbettung in eine „Klangwolken-Woche“: Bereits am Freitag, dem 4. September, gibt es die Klassische Klangwolke im Donaupark, am Sonntag, dem 6. September, findet dort die Kinder-Klangwolke statt.
Und bis zur Aufführung von „ATTheENDLinz“ am Abend des 12. September werden täglich Ausstellungen, Events sowie verschiedene Formate und Aktionen an unterschiedlichen Orten der Stadt veranstaltet werden.
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