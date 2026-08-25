Weltuntergang als Open Air im Donaupark

Neu ist übrigens die Einbettung in eine „Klangwolken-Woche“: Bereits am Freitag, dem 4. September, gibt es die Klassische Klangwolke im Donaupark, am Sonntag, dem 6. September, findet dort die Kinder-Klangwolke statt.

Und bis zur Aufführung von „ATTheENDLinz“ am Abend des 12. September werden täglich Ausstellungen, Events sowie verschiedene Formate und Aktionen an unterschiedlichen Orten der Stadt veranstaltet werden.