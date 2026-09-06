E-Scooter-Fahrerin (20) übersah Rampe und stürzte

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend in Innsbruck! Eine junge Frau (20) übersah mit ihrem E-Scooter eine Gehsteigrampe und stürzte. Sie verletzte sich dabei schwer.
Die 20-jährige Einheimische war gegen 20.35 Uhr mit dem E-Scooter auf dem Radfahrstreifen am Innrain in Innsbruck unterwegs. Dort übersah sie jedoch eine Gehsteigrampe am Ende des Radfahrstreifens und stürzte.
Sie zog sich dabei schwere Verletzungen an der Hüfte sowie an den Beinen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
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