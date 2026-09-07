Stärkste Frau Österreichs mischt Männer-Domäne auf

Wie sind Sie zu diesem Sport gekommen und was fasziniert Sie daran?

Ich habe mit Krafttraining angefangen. Dann bin ich ins Bodybuilding gerutscht, wo es ja darum geht, dass die einzelnen Muskeln besonders ausgeprägt und sichtbar sind. Ich habe aber gemerkt, dass mein Körper stark darunter gelitten hat. Ich hatte Darm- und Herzprobleme. Dann bin ich über einen Freund zu meinem jetzigen Trainer gekommen, und der hat mich zu dieser Disziplin motiviert.