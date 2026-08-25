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Mit Pistole bedroht

Post-Räuber flüchtet mit Beute auf E-Scooter

Wien
25.08.2026 17:46
Eine Postfiliale in Wien, wie diese, wurde am Dienstag von einem Mann ausgeraubt.
Eine Postfiliale in Wien, wie diese, wurde am Dienstag von einem Mann ausgeraubt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein maskierter Mann hat am Dienstagnachmittag eine Postfiliale in Wien-Liesing überfallen. Mit einer Pistole bedrohte er einen Mitarbeiter und erbeutete Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Weit kam der mutmaßliche Räuber allerdings nicht.

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Gegen 14.30 Uhr betrat der mit einer FFP2-Maske maskierte Mann die Filiale und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld. Anschließend schnappte er sich die Beute und flüchtete auf einem E-Scooter.

Fahndung lief erfolgreich
Die Polizei leitete sofort eine großangelegte Fahndung ein. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach dem Flüchtigen, mit schnellem Erfolg. Nur kurze Zeit später wurde ein Verdächtiger unweit des Tatorts angehalten und festgenommen.

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Bei ihm stellten die Beamten sowohl das erbeutete Bargeld als auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Dabei handelte es sich laut Polizei um eine Schreckschusspistole. Die Identität des Festgenommenen war zunächst noch unklar. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.

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