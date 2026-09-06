Fall into a Glacier Crevasse
Ten Hours on “Bare Ice”: Here’s How the Rescue Unfolded
Two friends from Germany were involved in an accident on the Dachstein on Saturday evening. One seriously injured man was still able to alert emergency responders. The numerous rescuers were on the scene for a total of ten hours. They described the major challenges to the “Krone” ...
Amid cold, darkness, fog, and wind, rescue teams were kept busy for hours on the Dachstein into the early hours of Sunday. Two friends (ages 32 and 39) from Lower Saxony (Germany) reached the summit of the Hoher Dachstein in the afternoon and chose the Randkluft-steig route for their descent.
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