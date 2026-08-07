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Zum 50er von Fritz

Edlseer holen echte Legenden auf die Bühne zurück

Steiermark
07.08.2026 18:00
Manfred Maier (li.) und Andreas Doppelhofer (re.) stehen in Bad Waltersdorf natürlich mit Fritz ...
Manfred Maier (li.) und Andreas Doppelhofer (re.) stehen in Bad Waltersdorf natürlich mit Fritz Kristoferitsch auf der Bühne.(Bild: Die Edlseer)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Edlseer-Chef Fritz Kristoferitsch feiert im September in Bad Waltersdorf seinen 50er – für den guten Zweck und mit jeder Menge Stars.

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Ein halbes Jahrhundert Fritz Kristoferitsch – mehr als 30 Jahre davon hat der Vollblut-Musikant auf der Bühne verbracht. Anfang September (4. bis 6.) lädt er jetzt in Bad Waltersdorf zu einer rauschenden 50er-Feier. Drei Tage lang holt er dafür echte Stars in die Oststeiermark – von den Kastelruther Spatzen bis zu Semino Rossi.

Los geht’s schon am Freitag mit dem „Herzensfest der Volksmusik“, wie Kristoferitsch betont. Neben den Zellberg Buam, mit denen die Edlseer vor mittlerweile 25 Jahren beim Grand Prix der Volksmusik dabei waren, sind da auch die legendären Stoakogler dabei. Dass die drei Willingshofer-Brüder für ihn aus ihrer Bühnen-Pension zurückkehren, ehrt Kristoferitsch besonders. „Eine brutale Ehre und Ausdruck unserer mittlerweile jahrzehntelangen Freundschaft. Sie werden für ein paar Lieder mit uns auf der Bühne stehen.“

Mit den Stoanis einst beim Grand Prix
Denn natürlich gibt’s beim Jubiläumfest des Edlseer-Chefs auch jede Menge Musik der oststeirischen Erfolgs-Combo – mit den Stoakoglern und „Der Musikant im Trachtengewand“ war man ja vor 20 Jahren auch beim Grand Prix der Volksmusik dabei.

Auch die legendären Stoakogler geben Fritz Kristoferitsch die Ehre.
Auch die legendären Stoakogler geben Fritz Kristoferitsch die Ehre.(Bild: Christian Jauschowetz)

Karten für alle drei Tage gibt’s übrigens bei Oeticket oder Hoamat-Tracht in Birkfeld. Geschenke zum Fest braucht der Fritz nicht: „Ich will einfach Danke sagen für das Leben, das ich bis jetzt gehabt habe, für die tollen Menschen, die ich durch unsere Musik kennenlernen durfte.“ Deshalb legt er auch Lose für den guten Zweck auf – wo für die Harley-Davidson-Charity-Tour und die Kinderkrebshilfe gesammelt wird. Mit einer Spende kann man aber auch selbst kräftig abräumen: Passend zum 50er warten 50 Preise. Der Hauptpreis ist eine Harley Davidson, Platz zwei ein legendäres Puch-Moped. Die Lose gibt’s unter edlseer.at/shop.

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