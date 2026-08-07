Edlseer holen echte Legenden auf die Bühne zurück

Karten für alle drei Tage gibt’s übrigens bei Oeticket oder Hoamat-Tracht in Birkfeld. Geschenke zum Fest braucht der Fritz nicht: „Ich will einfach Danke sagen für das Leben, das ich bis jetzt gehabt habe, für die tollen Menschen, die ich durch unsere Musik kennenlernen durfte.“ Deshalb legt er auch Lose für den guten Zweck auf – wo für die Harley-Davidson-Charity-Tour und die Kinderkrebshilfe gesammelt wird. Mit einer Spende kann man aber auch selbst kräftig abräumen: Passend zum 50er warten 50 Preise. Der Hauptpreis ist eine Harley Davidson, Platz zwei ein legendäres Puch-Moped. Die Lose gibt’s unter edlseer.at/shop.