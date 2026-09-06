Kulthotel Stanglwirt: Seit 250 Tagen immer offen

Beim Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt trifft Tradition auf Moderne. Im Radio-U1-Interview mit Vitus Amor verraten dieses Mal die Juniorchefs Elisabeth und Johannes Hauser Details.
„Wie geht’s da?“ Diese Frage stellt Vitus Amor in seiner Radio-U1-Sendung Tiroler Persönlichkeiten. In Folge 27 lassen die Geschwister Elisabeth und Johannes Hauser, Juniorchefs vom 5* Bio- und Wellnesshotel in Going, hinter die Kulissen blicken. Achtung: Die Sendung wird morgen und nicht – wie gewohnt – am Dienstag um 20 Uhr ausgestrahlt.
Mehr als 400 Jahre reicht die Geschichte dieses Hotels zurück, seit 250 Tagen gab es keinen einzigen Ruhetag. „Wir haben durchgehend im Jahr geöffnet und sind wahrscheinlich der größte Bio-Bauernhof Europas mit integriertem Luxushotel – und nicht umgekehrt. Die Landwirtschaft ist bei uns kein Schaubetrieb, wir betreiben sie ernsthaft. Darauf sind wir natürlich sehr stolz“, strahlt Johannes.
Mehr als 120.000 Nächtigungen werden jährlich gezählt, bis zu rund 400 Gäste haben Platz – 80% davon sind Stammgäste wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger -, 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter 35 Lehrlinge – kümmern sich um deren Wohl.
„Die meisten finden ein zweites Zuhause bei uns“
„Wir sind gut aufgestellt, haben ein super Team und bemühen uns um jeden einzelnen wirklich sehr“, erzählt Elisabeth, „die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden bei uns sogar ein zweites Zuhause“.
Die Sendung wird am Montag, dem 7. September 2026, um 20 Uhr bei Radio U1 Tirol wiederholt. Zudem kann sie jederzeit auch auf YouTube, Spotify, Apple Podcast sowie auf der Radio-U1-Tirol-Homepage nachgehört werden. Einfach auf den QR-Code klicken.
Neben Elisabeth und Johannes ist auch Schwester Maria im Familienunternehmen tätig und kümmert sich etwa um die Events wie die beliebte Weißwurstparty: „Sie hat gerade ihr drittes Kind zur Welt gebracht.“
Wie funktioniert die Zusammenarbeit innerhalb der Familie? „Unser Papa Balthasar hat stets gesagt, dass durch Reibung Wärme entsteht. Wir sind immer extrem ehrlich zueinander, reden uns die Sachen aus und finden gemeinsame Lösungen – das klappt wirklich bestens“, verrät Elisabeth.
Den Weitblick ihres Vaters tragen dessen Kinder weiter: „Wir haben vor Kurzem unser Bio-Energie Kraftwerk in Betrieb genommen und sind nun nachweislich das erste Hotel auf der Welt, das klimapositiv Strom sowie auch Wärme erzeugt.“
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