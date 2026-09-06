Kulthotel Stanglwirt: Seit 250 Tagen immer offen

Mehr als 400 Jahre reicht die Geschichte dieses Hotels zurück, seit 250 Tagen gab es keinen einzigen Ruhetag. „Wir haben durchgehend im Jahr geöffnet und sind wahrscheinlich der größte Bio-Bauernhof Europas mit integriertem Luxushotel – und nicht umgekehrt. Die Landwirtschaft ist bei uns kein Schaubetrieb, wir betreiben sie ernsthaft. Darauf sind wir natürlich sehr stolz“, strahlt Johannes.