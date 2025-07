Blonder Engel rockt mit Hits und Schmäh

Was den Blonden Engel glücklich macht

Zu den Bühnenheulern zählen „Tauftant. Sockn umman Hois!“, ein Song über ein Halswehmittel, Songs wie „Schlehdorn Likör“ oder die neue Single „I loss mi geh“. Doch was macht den Blonden Engel eigentlich glücklich? „Ehrlich? Als Musiker schreibe ich Lieder primär für mich selbst, weil sie aus mir rauskommen. Und dann höre ich von den Leuten: ,Die Geschichte ist a Wahnsinn, das hab ich auch so erlebt.’ Das macht mich glücklich. Ich will Resonanz, Berührung schaffen, eine Verbindung zwischen Künstler und Publikum – das sind für mich die schönen Momente.“