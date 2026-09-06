Kimi Antonelli: Das gab es zuletzt vor 60 Jahren

Was für eine Aufholjagd in Monza! Von Startplatz 19 stürmte Kimi Antonelli noch ganz nach vorne und sorgte mit gerade einmal 19 Jahren für eine echte Formel-1-Sensation. Damit schrieb der Italiener zugleich Geschichte.
Seit 43 Jahren war kein Fahrer mehr von einer derart schlechten Startposition noch zum Sieg gestürmt. Zuletzt gelang das 1983 dem Briten John Watson, der beim Grand Prix in Long Beach von Startplatz 22 gewann. Antonelli setzte sich am Ende vor seinem Teamkollegen George Russell und Max Verstappen im Red Bull durch und baute seinen Vorsprung in der WM weiter aus. Der Italiener führt nun 66 Punkte vor Russell. Und: Antonelli ist der erste Italiener seit Ludovico Scarfiotti 1966, der den GP von Italien gewann.
„Ein Traum“
„Es ist ein Traum, der für mich wahr geworden ist“, sagte Antonelli vor den tausenden jubelnden Fans. „Es ist unglaublich. Ich bin so glücklich. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ich das heute schaffen kann, aber wir haben es durchgezogen.“ Russell gratulierte seinem Teamkollegen, auch wenn die Felle in der WM langsam davonzuschwimmen scheinen: „Es ist ein unglaubliches Ergebnis von ihm.“
Leclerc nach Abflug unverletzt
Ferrari erlebte zu Hause ein Desaster. Lewis Hamilton kam hinter den beiden McLarens von Lando Norris und Oscar Piastri nicht über Platz sechs hinaus und liegt in der WM bereits 76 Zähler hinter Antonelli auf Rang drei. Bereits in der ersten Schikane war er mit Teamkollege Charles Leclerc aneinandergeraten. Leclerc drängte den Rekordchampion neben die Strecke, der Engländer fiel zwischenzeitlich auf Rang zehn zurück.
Verstappen überholte Leclerc und war neuer Dritter. Doch damit nicht genug: Als der Monegasse, der 2019 und 2024 die bisher letzten Ferrari-Heimsiege in Monza geholt hatte, in der legendären Parabolica auch von Piastri unter Druck geriet, verlor er das Auto und krachte heftig in die Streckenbegrenzung.
Leclerc kam ohne ernsthafte Blessur davon, das Rennen wurde nach vier von 53 Runden aber für eine halbe Stunde unterbrochen. Russell hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Sensation-Pole-Mann Pierre Gasly im Alpine überholt. Der Franzose hatte sich eine Runde an der Spitze gehalten. Antonelli, der wegen eines Motorentausches aus der letzten Startreihe losgefahren war, nahm den Neustart bereits von Position zwölf aus in Angriff.
Antonellis Aufholjagd
Viele Teams zogen die harten Reifen auf und wollten sich damit weitere Boxenstopps ersparen. Verstappen, Hamilton und Antonelli pflügten mit den schnelleren Medium-Pneus durchs Feld. Verstappen nahm Russell in Runde zwölf zwischenzeitlich die Führung ab, der Engländer kämpfte sich zwei Runden später aber zurück. In Runde 18 übernahm Antonelli erstmals die Spitzenposition, die beiden Mercedes lieferten sich für einige Runden ein Duell mit mehreren Führungswechseln.
Das Team bremste Antonelli kurz ein, um einen permanenten Jojo-Effekt zu verhindern. Nachdem der Aston Martin von Lance Stroll auf der Strecke stehengeblieben war, nutzten Mercedes und Red Bull die durch ein virtuelles Safety Car entstandene Chance, um Antonelli und Verstappen frische Reifen zu geben. Russell musste auf Teamgeheiß ebenso draußen bleiben wie Hamilton, der bei weitem kein fehlerfreies Rennen fuhr.
Antonelli: „Es war ein bisschen beängstigend, ...“
Eine Untersuchung wegen zu schnellen Fahrens unter Gelber Flagge blieb für Russell folgenlos. Seine Reifen waren im Finish aber derart malträtiert, dass Antonelli vier Runden vor Schluss in seinem Heck hängte. Beim ersten Angriff des Lokalmatadors verbremste sich Russell leicht, sein Rivale musste dadurch ins Kiesbett. „Es war ein bisschen beängstigend, weil an der Stelle auch der Asphalt dabei war aufzubrechen“, erzählte Antonelli. „Ich habe gedacht, dass ich meine Chance vielleicht verloren habe, aber wir haben es noch nach Hause gebracht.“
Keine Vorwürfe von Russell
Drei Runden vor Schluss war es dann nämlich soweit: Antonelli ging vor der Ascari-Schikane mehr oder weniger problemlos an seinem Rivalen vorbei. Vorwürfe über die Strategie machte Russell dem Team nicht. „Es war wie würfeln. Wir wussten nicht, welche besser ist. Es hat schon Sinn gehabt, die Strategie zu splitten. Am Ende hatte Kimi einfach eine großartige Pace.“
Antonelli feierte im 13. Saisonrennen seinen siebenten Sieg und ist auf dem besten Weg, der jüngste F1-Weltmeister der Geschichte zu werden. Zehn WM-Läufe stehen noch auf dem Programm. „Es kommen noch ein paar Rennen, wir müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben“, mahnte Antonelli. „Aber den Tag genieße ich jetzt.“
Antonelli holte sich im Finish zum Drüberstreuen die schnellste Rennrunde. Mercedes durfte erstmals seit 2018 über einen Sieg in Monza jubeln. Gasly, der 2020 im AlphaTauri mit einem Sieg im „Temple of Speed“ überrascht hatte, landete auf Rang sieben – unmittelbar vor Racing-Bulls-Mann Arvid Lindblad und seinem Alpine-Teamkollegen Franco Colapinto. Liam Lawson, der als Ersatz für den verletzten Isack Hadjar im zweiten Red Bull saß, kam nicht in die WM-Punkte.
Ferrari-Hommage an Schumacher
Ferrari war mit einer Speziallackierung unterwegs, die an Legende Michael Schumacher erinnerte. Der Rekordweltmeister hatte 1996 seinen ersten von insgesamt fünf Ferrari-Heimsiegen im Autodromo Nazionale gefeiert. Sein Landsmann und späterer Ferrari-Nachfolger Sebastian Vettel begeisterte das Publikum vor dem Rennen mit einer Demonstrationsfahrt in Schumachers legendärem Ferrari F2002, in dem der Deutsche vor 24 Jahren die WM dominiert hatte.
Das nach Monza gebrachte Motorupgrade brachte der Scuderia letztlich keinen Mehrwert. Die Italiener müssen für den angestrebten dritten Saisonsieg auf die Premiere des neuen Straßenkurses am Stadtrand von Madrid hoffen, auf dem nächsten Sonntag der Grand Prix von Spanien ausgefahren wird.
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