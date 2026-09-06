Kimi Antonelli: Das gab es zuletzt vor 60 Jahren

Antonelli: „Es war ein bisschen beängstigend, ...“

Eine Untersuchung wegen zu schnellen Fahrens unter Gelber Flagge blieb für Russell folgenlos. Seine Reifen waren im Finish aber derart malträtiert, dass Antonelli vier Runden vor Schluss in seinem Heck hängte. Beim ersten Angriff des Lokalmatadors verbremste sich Russell leicht, sein Rivale musste dadurch ins Kiesbett. „Es war ein bisschen beängstigend, weil an der Stelle auch der Asphalt dabei war aufzubrechen“, erzählte Antonelli. „Ich habe gedacht, dass ich meine Chance vielleicht verloren habe, aber wir haben es noch nach Hause gebracht.“