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ÖFB-Cup-Achtelfinale: Gleich zwei Derby-Kracher!

ÖFB Cup
06.09.2026 20:21
Rapid ist im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die Vienna gefordert.
Rapid ist im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die Vienna gefordert.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
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Von krone Sport

Die Auslosung des ÖFB-Cup-Achtelfinales bringt gleich zwei echte Derby-Kracher! Wacker Innsbruck empfängt die WSG Tirol zum Tiroler Duell, während der SK Rapid bei der First Vienna antreten muss. Gespielt wird von 27. bis 29. Oktober.

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Hier die Achtelfinal-Duelle im ÖFB-Cup: 

LASK – SV Ried 

Austria Lustenau – Sturm Graz 

Schwarz-Weiß Bregenz – Red Bull Salzburg 

First Vienna – SK Rapid 

Austria Wien – TSV Hartberg 

GAK – SCR Altach 

Wacker Innsbruck – WSG Tirol 

Hertha Wels – WAC

Weitere Termine der Saison 2026/27 im UNIQA ÖFB Cup:

Viertelfinale: 9. bis 11. Februar 2027 
Halbfinale: 2. bis 4. März 2027 
Finale: 1. Mai 2027

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