ÖFB-Cup-Achtelfinale: Gleich zwei Derby-Kracher!

Die Auslosung des ÖFB-Cup-Achtelfinales bringt gleich zwei echte Derby-Kracher! Wacker Innsbruck empfängt die WSG Tirol zum Tiroler Duell, während der SK Rapid bei der First Vienna antreten muss. Gespielt wird von 27. bis 29. Oktober.
Hier die Achtelfinal-Duelle im ÖFB-Cup:
LASK – SV Ried
Austria Lustenau – Sturm Graz
Schwarz-Weiß Bregenz – Red Bull Salzburg
First Vienna – SK Rapid
Austria Wien – TSV Hartberg
GAK – SCR Altach
Wacker Innsbruck – WSG Tirol
Hertha Wels – WAC
Weitere Termine der Saison 2026/27 im UNIQA ÖFB Cup:
Viertelfinale: 9. bis 11. Februar 2027
Halbfinale: 2. bis 4. März 2027
Finale: 1. Mai 2027
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