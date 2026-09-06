Sabalenka ohne Satzverlust im Viertelfinale

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat ihren starken Lauf bei den US Open fortgesetzt und am Sonntag zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale beim Grand-Slam-Turnier in New York erreicht.
Die Tennis-Weltranglistenerste bezwang die Amerikanerin Taylor Townsend in 74 Minuten mit 6:4,6:3. Damit hat sie im Turnierverlauf weiterhin keinen Satz abgegeben und wird ihrer Rolle als Topfavoritin gerecht.
„Danke, dass ihr so respektvoll wart und auch einmal für mich gejubelt habt“, sagte Sabalenka an das US-Publikum im Arthur Ashe Stadium gerichtet. Die 28-Jährige nahm ihrer Gegnerin siebenmal den Aufschlag ab.
Sabalenka hatte den Titel bei den US Open in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Sie ist die erste Spielerin seit Serena Williams (2011-2016), die sechsmal in Serie in der Runde der besten Acht steht.
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