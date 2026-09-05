Krank! ÖLV-Rekordlerin muss Start absagen

„Ich habe keine Ahnung, was wirklich passiert ist. Ich fühlte mich schon vor ein paar Tagen nicht 100 Prozent wohl. Aber ich dachte, dass ich in Brüssel laufen kann. Die Reise am Freitag hat mich leider k.o. geschlagen“, erzählte Christania Williams, „hoffentlich ist es nur eine Erkältung, aber ich denke, es kann auch eine Virus-Erkrankung sein.“