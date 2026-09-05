Krank! ÖLV-Rekordlerin muss Start absagen

Das ist ein Riesenpech! Österreichs Sprint-Rekordlerin Christania Williams musste wegen einer Erkrankung kurzfristig ihren Start im Rahmen des Diamond-League-Finales in Brüssel absagen. Dabei hatte sie sich so sehr über die Einladung zu dem großen 100-m-Rennen gefreut…
„Ich habe keine Ahnung, was wirklich passiert ist. Ich fühlte mich schon vor ein paar Tagen nicht 100 Prozent wohl. Aber ich dachte, dass ich in Brüssel laufen kann. Die Reise am Freitag hat mich leider k.o. geschlagen“, erzählte Christania Williams, „hoffentlich ist es nur eine Erkältung, aber ich denke, es kann auch eine Virus-Erkrankung sein.“
Perfektes Rennen verpasst
Damit fiel ihr geplant Start für das Einladungs-Rennen im Vorprogramm des zweiten und letzten Final-Tages in Brüssel flach. Dort wäre sie wieder – wie am vergangenen Sonntag in Berlin – auf Sabrina Dockery (Jam) getroffen. Dockery hatte in Berlin vor Gina Lückenkemper und Christania Williams die 100 m beim ISTSAF gewonnen.
Und es wäre ein perfektes Rennen für sie gewesen! Sabrina Dockery gewann bei leichtem Rückenwind in 11,17. Da wäre Williams um den Sieg mitgelaufen.
Hoffen auf Rovereto
Am Sonntag aber fliegt die 31-jährige Österreicherin wie geplant nach Italien, wo sie am Dienstag noch einmal zum Saisonausklang über 100 m starten will…
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