Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Müdigkeit? Keine Spur!

Welt-Leichtathleten brannten noch ein Feuerwerk ab

Sport-Mix
05.09.2026 22:29
Audrey Werro
Audrey Werro(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Von Müdigkeit keine Spur! Auch gegen Ende der langen Leichtathletik-Saison brannten die Leichtathleten am zweiten und letzten Tag des Diamond-League-Finales in Brüssel ein Feuerwerk an Spitzenleistungen ab. Sogar noch vier neue Weltjahresbestleistungen und sieben Meeting-Rekorde wurden erzielt. Dabei gewann Audrey Werro den 800-m-Hit in 1:54,75 vor Femke Broeders-Bol (Hol), die in 1:54,81 nur noch sechs Hundertstel hinter der Schweizer Europameisterin lag.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Brüssel wurden in den insgesamt 32 Bewerben alle Finalsieger ermittelt. Als Prämie gab es jeweils 60.000 Dollar. Der letzte große Zahltag steht nächste Woche in Budapest bei der Ultimate Championship in Budapest an, wo insgesamt 10 Millionen an Preisgeldern ausgeschüttet werden. Da wird jeder Sieg mit 150.000 Dollar prämiert.

Tolles 5000-m-Rennen
Die Weltjahresbestleistungen am zweiten Finaltag von Brüssel der Reihe nach: Birhanu Balew aus Bahrein gewann den 5000-m-Hit mit dem neuen Asienrekord von 12:45,70 (gleich sechs Läufer blieben unter 12:50), Klaudia Kazimierska überraschte mit dem neuen polnischen 1500-m-Landesrekord von 3:54,05, Kenneth Bednarek (USA) lief die 200 m in 19,62 und im Kugelstoßen der Männer glänzte Rajindra Campbell (Jam) 23,08 m, womit er an die vierte Stelle der „ewigen“ Weltbestenliste vorrückte.

Birhanu Balew
Birhanu Balew(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

„Beste Saison der Diamond League aller Zeiten“
Ein Weltrekord blieb zwar in Brüssel beim 50. Ivo-van-Damme-Memorial aus. Aber mit insgesamt vier Weltrekorden und einer Flut von Weltklasseleistungen im ganzen Sommer feierte die Diamond League eine großartige Saison. Die Weltrekordn hatten Josh Kerr (Gb) über die Meile (3:42,66), Emmanuel Wanyonyi (Ken) über 1000 m (2:11,83), Alison dos Santos (Bra) über 400 m Hürden (45,80) und Masai Russell (USA) über 100 m Hürden (12,09) aufgestellt. Petr Stastny, CEO der Diamond League, schwärmte: „Das war unsere beste Saison in der Diamond League aller Zeiten.“ Die Königsklasse der Leichtathletik war 2010 ins Leben gerufen worden.

Lesen Sie auch:
Christania Williams
Bei Super-Meeting
Krank! ÖLV-Rekordlerin muss Start absagen
05.09.2026

Jüngste Siegerin aller Zeiten
Gleich zum Auftakt des tollen Meetings in Brüssel hatte die Chinesin Ziyi Yan den Speerwurf der Frauen mit 68,42 gewonnen. Mit 18 Jahren und 106 Tagen wurde sie damit die jüngste Finalsiegerin der Geschichte der Diamond League – vier Tage jünger als Christine Mboma (Namibia), die seit 2021 diesen „Rekord“ gehalten hatte. Ihre 68,42 m bedeuteten ebenso Meeting-Rekord wie die 12,20 von Masai Russell über die 100 m Hürden. Die US-Sprinterin hatte in der Vorwoche in Zürich mit 12,09 Sekunden einen Fabel-Weltrekord aufgestellt. „Bei idealen Bedingungen kann und will ich auch unter 12,00 laufen“, kündigte sie an. Auch Marileidy Paulino (Dom) lief über 400 m 48,64 einen weiteren Meeting-Rekord. Und zum Abschluss reihte sich auch Weltrekorder Alison dos Santos (Bra) über 400 m Hürden mit 46,70 als neuer Brüssel-Rekordler ein.

Im Hochsprung der Frauen musste sich Yaroslava Mahuchikh (Ukr) mit 1,99 m überraschend Eleanor Patterson (Aus/2,01) geschlagen geben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
05.09.2026 22:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
126.466 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
122.664 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
114.285 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1437 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Babler: „Lasst meinen Papa aus dem Spiel!“
1229 mal kommentiert
Andreas Babler meldete sich nach dem OP-Vorwurf selbst auf Facebook zu Wort.
Außenpolitik
Kultband wegen Anti-AfD-Sagern von Fest ausgeladen
946 mal kommentiert
Marian Gold: Er ist der Sänger von Alphaville. 
Mehr Sport-Mix
Müdigkeit? Keine Spur!
Welt-Leichtathleten brannten noch ein Feuerwerk ab
Bei Super-Meeting
Krank! ÖLV-Rekordlerin muss Start absagen
Sport Tv Logo
Vikings heiß auf Titel
„Ich will mit einem großen Knall abtreten“
Brenner gewinnt Etappe
Gall verbessert sich bei der Vuelta auf Rang zwei
Vertrag bis 2032
Rad-Dominator Tadej Pogacar verlängert bei UAE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf