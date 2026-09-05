Welt-Leichtathleten brannten noch ein Feuerwerk ab

Jüngste Siegerin aller Zeiten

Gleich zum Auftakt des tollen Meetings in Brüssel hatte die Chinesin Ziyi Yan den Speerwurf der Frauen mit 68,42 gewonnen. Mit 18 Jahren und 106 Tagen wurde sie damit die jüngste Finalsiegerin der Geschichte der Diamond League – vier Tage jünger als Christine Mboma (Namibia), die seit 2021 diesen „Rekord“ gehalten hatte. Ihre 68,42 m bedeuteten ebenso Meeting-Rekord wie die 12,20 von Masai Russell über die 100 m Hürden. Die US-Sprinterin hatte in der Vorwoche in Zürich mit 12,09 Sekunden einen Fabel-Weltrekord aufgestellt. „Bei idealen Bedingungen kann und will ich auch unter 12,00 laufen“, kündigte sie an. Auch Marileidy Paulino (Dom) lief über 400 m 48,64 einen weiteren Meeting-Rekord. Und zum Abschluss reihte sich auch Weltrekorder Alison dos Santos (Bra) über 400 m Hürden mit 46,70 als neuer Brüssel-Rekordler ein.