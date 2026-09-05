Austria: Helm richtet Appell an die Vereinsführung

„Das war heute von der Spielleistung und vom Ergebnis das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten heute sehr positiv auftreten, nachdem wir alle sehr enttäuscht waren vom WSG-Spiel“, sagte Helm nach der Partie im ORF-Interview. Besonders freute sich der Austria-Coach über die Treffer der jungen Hasan Deshishku und Daniel Nnodim. „Wenn man sieht, was für eine Freude man hat, wenn Hasan oder Dani Tore machen, muss man uns einfach auch die Zeit geben.“