Austria: Helm richtet Appell an die Vereinsführung

Trainer Stephan Helm nutzte das Erfolgserlebnis seiner Austria gegen Traiskirchen im ÖFB-Cup (6:0), um einen deutlichen Appell in Richtung Vereinsführung zu richten.
„Das war heute von der Spielleistung und vom Ergebnis das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten heute sehr positiv auftreten, nachdem wir alle sehr enttäuscht waren vom WSG-Spiel“, sagte Helm nach der Partie im ORF-Interview. Besonders freute sich der Austria-Coach über die Treffer der jungen Hasan Deshishku und Daniel Nnodim. „Wenn man sieht, was für eine Freude man hat, wenn Hasan oder Dani Tore machen, muss man uns einfach auch die Zeit geben.“
„Brauchen Rückendeckung, sonst wird es schwierig“
Genau diese Zeit fordert Helm für den eingeschlagenen Weg mit vielen jungen Spielern ein. Nach den jüngsten Rückschlägen wurde er nun noch deutlicher: „Wenn man sich für diesen Weg entscheidet, darf man nicht sofort immer großen Druck aufkommen lassen. Da muss es Leute im Verein geben, die die Hand drüberhalten. Wir brauchen Rückendeckung, sonst wird es schwierig.“
Der Satz dürfte als Botschaft an die violette Vereinsführung zu verstehen sein. Helm machte klar, dass die Entwicklung der Mannschaft nur mit Geduld funktionieren könne.
Letzte „englische Woche“
Nach dem Europacup-Aus war die aktuelle Woche vorerst die letzte mit Doppelbelastung. Davon erhofft sich der Austria-Trainer einiges. „Natürlich ist es jetzt ein anderer Rhythmus. Wir können uns auf Spiele vorbereiten, diese Zeit braucht die Mannschaft. Die jungen Spieler brauchen einfach Trainings, um die nächsten Schritte zu machen.“
Der Sieg in Traiskirchen brachte den „Veilchen” somit nicht nur das Weiterkommen, sondern auch dringend benötigtes Selbstvertrauen. Und Helm erhielt die Gelegenheit, seinen Wunsch nach mehr Rückhalt noch einmal unmissverständlich zu formulieren ...
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