Ilzer frustriert: „Mit einer 2:0-Führung …“

„Am Ende steht die Null bei den Punkten, aber wir können auf die Leistung aufbauen. Wir haben zu wenig aus den Torchancen gemacht“, sucht der Österreicher nach einer Erklärung, stellt dann aber doch auch klar: „Mit einer 2:0-Führung darf man keinen Millimeter nachlassen, das wurde heute bestraft. Es gab schon den einen oder anderen schmerzhaften Hieb in der noch jungen Saison.“