Nach 2:0-Satzführung – nächster Mitfavorit out!

Furioser als jeder andere Spieler hatte Taylor Fritz die dritte Runde der US Open erreicht. Gegen Darwin Blanch und Mattia Bellucci hatte der Finalist von 2024 insgesamt nur 11 Games abgegeben. Und auch die erste Herausforderung mit Namen Francisco Cerundolo schien Fritz souverän zu meistern. Er gewann gegen den argentinischen Weltranglisten-25. die ersten beiden Sätze 6:3, 6:4. Dabei glänzte er zwar nicht, schien aber alles im Griff zu haben.