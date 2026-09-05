Alko-Lenkerin rammte beim Überholen Rennradfahrer

Schockmoment am Samstagvormittag auf der B171 in Weer in Tirol! Eine 62-jährige Pkw-Lenkerin geriet beim Überholen vermutlich wegen eines Sekundenschlafs nach rechts und erfasste zwei Rennradfahrer. Beide Männer mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Lenkerin wurden nicht nur deutliche Übermüdungserscheinungen festgestellt – auch ein Alkotest verlief positiv.
Gegen 10.30 Uhr waren die beiden Rennradfahrer im Alter von 27 und 28 Jahren auf der Tiroler Straße bei Weer (Bezirk Schwaz) in Richtung Westen unterwegs.
Mit Verletzungen ins Spital gebracht
„Eine 62-jährige Österreicherin fuhr zunächst hinter den Sportlern und setzte dann zum Überholen an“, erklärt die Polizei. Doch während des Überholvorgangs geriet die Lenkerin mit ihrem Pkw vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts und touchierte die beiden Radfahrer. Die Männer kamen daraufhin zu Sturz und mussten ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden.
„Bei der 62-Jährigen stellten die Einsatzkräfte Merkmale einer deutlichen Übermüdung fest“, so die Exekutive. Zudem ergab ein mit ihr durchgeführter Alkomattest ein positives Ergebnis.
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