Alko-Lenkerin rammte beim Überholen Rennradfahrer

Mit Verletzungen ins Spital gebracht

„Eine 62-jährige Österreicherin fuhr zunächst hinter den Sportlern und setzte dann zum Überholen an“, erklärt die Polizei. Doch während des Überholvorgangs geriet die Lenkerin mit ihrem Pkw vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts und touchierte die beiden Radfahrer. Die Männer kamen daraufhin zu Sturz und mussten ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden.