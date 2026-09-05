Nur zehn Sekunden! Rapid verschläft Wiederbeginn

Katastrophenstart für Rapid in die zweite Hälfte des ÖFB-Cup-Duells mit Austria Klagenfurt! Gerade einmal zehn Sekunden nach Wiederanpfiff kassierten die Hütteldorfer den Ausgleich zum 2:2.
Wer in der Halbzeitpause noch auf der Toilette war oder nicht rechtzeitig wieder auf seinem Platz saß, verpasste prompt ein Tor. Klagenfurt war mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine gegangen und schlug unmittelbar nach dem Seitenwechsel eiskalt zurück.
Missverständnis zwischen Gröller und Cvetkovic
Austrias Alexander Ranacher hebelte mit einem langen Ball die komplette Rapid-Defensive aus. Ein Missverständnis in der Raumaufteilung zwischen den grün-weißen Innenverteidigern Amin-Elias Gröller und Nenad Cvetkovic öffnete Tristan Schoppitsch den Weg zum Tor. Der Klagenfurter nahm den Ball an und überwand Rapid-Goalie Gartler sehenswert per Lupfer. Für Schoppitsch war es bereits der zweite Treffer des Abends – Doppelpack und 2:2!
Perfekter Blitzstart für die Kärntner, während Rapid nach diesem Rückschlag in Hälfte zwei schnell wieder den Fokus finden musste.
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