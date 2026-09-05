Nur zehn Sekunden! Rapid verschläft Wiederbeginn

Missverständnis zwischen Gröller und Cvetkovic

Austrias Alexander Ranacher hebelte mit einem langen Ball die komplette Rapid-Defensive aus. Ein Missverständnis in der Raumaufteilung zwischen den grün-weißen Innenverteidigern Amin-Elias Gröller und Nenad Cvetkovic öffnete Tristan Schoppitsch den Weg zum Tor. Der Klagenfurter nahm den Ball an und überwand Rapid-Goalie Gartler sehenswert per Lupfer. Für Schoppitsch war es bereits der zweite Treffer des Abends – Doppelpack und 2:2!