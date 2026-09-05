Tragödie in Australien
Dreijährige stirbt nach Besuch im Streichelzoo
Ein Mädchen in Australien ist nach dem Besuch eines Streichelzoos gestorben. Die Dreijährige hatte sich dort mit einem Darmbakterium infiziert – wenige Wochen später war sie tot.
„Sassi war so stark. Sie hat so manchen überrascht. Sie war tapfer und eine Kämpferin. Sie hat so hart gekämpft“, erklärt ihre Familie auf der Spendenseite gofundme.com. Nach dem Besuch auf einem Bauernhof, auf dem die Dreijährige die Tiere auch streicheln durfte, wurde das Mädchen schwer krank – sie lag sechs Wochen auf der Intensivstation, ehe die Ärzte den Kampf um das Leben der jungen Australierin verloren.
Das Mädchen litt am hämolytisch-urämischen Syndrom – bei der Erkrankung bilden sich kleine Blutgerinnsel in den Blutgefäßen was zu akutem Nierenversagen und Hirnschäden führen kann.
Weiteres Kind erkrankt
Die Erkrankung wird durch E.-coli-Bakterien ausgelöst, die im Darm von Nutztieren vorkommen und wird über den Kot übertragen. Neben Sassi erkrankte laut 7News ein weiteres Kind nach dem Besuch des Streichelzoos schwer – der Fünfjährige überlebte jedoch nach wochenlanger Behandlung.
Streichelzoo darf offen bleiben
Der Streichelzoo soll trotz der schockierenden Fälle offen bleiben: Fälle vom hämolytisch-urämischen Syndrom seien „sehr, sehr selten“, wie es aus dem Gesundheitsministerium laut dem Sender ABC hieß. Die Schließung eines einzelnen Betriebes würde das Risiko nicht komplett beseitigen. Stattdessen wird empfohlen, sich immer gründlich die Hände zu waschen, wenn man ein Tier angefasst hat.
Auch Sassis Familie rät auf der Spendenseite, immer ein Mittel zur Handdesinfektion mitzuhaben. „Handhygiene ist wichtig“, so die Angehörigen. Zudem solle man nie vergessen, Obst und Gemüse zu waschen, bevor man es verzehrt.
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