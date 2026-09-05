Dreijährige stirbt nach Besuch im Streichelzoo

„Sassi war so stark. Sie hat so manchen überrascht. Sie war tapfer und eine Kämpferin. Sie hat so hart gekämpft“, erklärt ihre Familie auf der Spendenseite gofundme.com. Nach dem Besuch auf einem Bauernhof, auf dem die Dreijährige die Tiere auch streicheln durfte, wurde das Mädchen schwer krank – sie lag sechs Wochen auf der Intensivstation, ehe die Ärzte den Kampf um das Leben der jungen Australierin verloren.