Spektakulärer Inter-Sieg im Serie-A-Spitzenspiel

Inter Mailand hat im Schlager der italienischen Fußball-Serie-A gegen Napoli einen spektakulären Sieg eingefahren.
Die „Nerazzurri“ lagen am Samstag durch Treffer von Matteo Politano (50.) und Rasmus Höjlund (53.) bereits 0:2 zurück, doch Lautaro Martinez (56., 91.) und Marcus Thuram (82.) sicherten dem Titelverteidiger noch den dritten Sieg im dritten Liga-Saisonspiel.
Napoli hingegen hält nach drei Runden erst bei drei Punkten. Die bittere Niederlage ist dabei der nächste Tiefschlag für den ambitionierten Klub.
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