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Spektakulärer Inter-Sieg im Serie-A-Spitzenspiel

Fußball International
05.09.2026 20:30
Inter jubelt über einen spektakulären Sieg!
Inter jubelt über einen spektakulären Sieg!(Bild: EPA/MATTEO BAZZI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Inter Mailand hat im Schlager der italienischen Fußball-Serie-A gegen Napoli einen spektakulären Sieg eingefahren. 

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Die „Nerazzurri“ lagen am Samstag durch Treffer von Matteo Politano (50.) und Rasmus Höjlund (53.) bereits 0:2 zurück, doch Lautaro Martinez (56., 91.) und Marcus Thuram (82.) sicherten dem Titelverteidiger noch den dritten Sieg im dritten Liga-Saisonspiel.

Napoli hingegen hält nach drei Runden erst bei drei Punkten. Die bittere Niederlage ist dabei der nächste Tiefschlag für den ambitionierten Klub. 

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