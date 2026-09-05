Spektakulärer Inter-Sieg im Serie-A-Spitzenspiel

Die „Nerazzurri“ lagen am Samstag durch Treffer von Matteo Politano (50.) und Rasmus Höjlund (53.) bereits 0:2 zurück, doch Lautaro Martinez (56., 91.) und Marcus Thuram (82.) sicherten dem Titelverteidiger noch den dritten Sieg im dritten Liga-Saisonspiel.