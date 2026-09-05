„Ausgetrickst!“ Wolff sauer auf Verstappen

Verstappen war in Q3 hinter den beiden McLaren aus der Boxengasse gefahren, die Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell folgten direkt dahinter. Schon in der ersten Kurve verbremste sich Verstappen und verlor den Anschluss nach vorne. Weil damit auch sein eigener Plan für die letzte schnelle Runde dahin war, ging der Niederländer vor der Parabolica vom Gas. Antonelli ließ er noch vorbei, vor Russell zog er dann wieder auf die Ideallinie. Damit war der Mercedes-Plan dahin. Russell konnte den gewünschten Windschatten nicht mehr nutzen, erwischte einen schwachen ersten Sektor und verpasste schließlich die Pole.