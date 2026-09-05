„Ausgetrickst!“ Wolff sauer auf Verstappen

Überraschung im Monza-Qualifying! Alpine-Pilot Pierre Gasly schnappte sich die Pole Position, während Mercedes nach einem eigentlich klaren Windschatten-Plan mit langen Gesichtern zurückblieb. Teamchef Toto Wolff sieht einen Hauptgrund dafür bei Max Verstappen. „Wir sind in der Vorbereitung auf den letzten Run von Max ausgetrickst worden“, klagte der Wiener nach dem Qualifying.
Was war passiert?
Verstappen war in Q3 hinter den beiden McLaren aus der Boxengasse gefahren, die Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell folgten direkt dahinter. Schon in der ersten Kurve verbremste sich Verstappen und verlor den Anschluss nach vorne. Weil damit auch sein eigener Plan für die letzte schnelle Runde dahin war, ging der Niederländer vor der Parabolica vom Gas. Antonelli ließ er noch vorbei, vor Russell zog er dann wieder auf die Ideallinie. Damit war der Mercedes-Plan dahin. Russell konnte den gewünschten Windschatten nicht mehr nutzen, erwischte einen schwachen ersten Sektor und verpasste schließlich die Pole.
„Max war da ziemlich clever“
„Es ist nicht nach Plan gelaufen. Ich denke, Max war da ziemlich clever“, sagte Wolff und unterstellte Verstappen damit ein bewusstes taktisches Spielchen. „Er ist einfach langsamer geworden und hat dafür gesorgt, dass Kimi und George aufeinander aufgefahren sind. Auf der gesamten Runde war George viel zu nah an Max, das hat uns beiden Zeit gekostet.“
Gleichzeitig nahm Wolff auch sein eigenes Team in die Pflicht. Mercedes hätte sich für den letzten Run wohl einen anderen Fahrer als Orientierung aussuchen sollen und nicht Verstappen.
Der Schaden hält sich für die Silberpfeile dennoch in Grenzen. In Monza gilt Überholen als vergleichsweise gut möglich. Russell geht von Position zwei ins (morgige) Rennen (ab 15 Uhr live im Sportkrone.at-Ticker).
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