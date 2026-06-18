Tierschützer widersprechen Behörde nach Kontrolle

Peng: „Behörde muss endlich durchgreifen!“

Ganz und gar nicht einverstanden mit diesen Maßnahmen sind die Tierschützer des VGT. „Wer Tiere hält, hat sich immer um diese zu kümmern. Es ist nun das zweite Mal, dass Fotos und Videos dokumentieren, dass die Rinder in den eigenen Exkrementen leben müssen“, ärgert sich Sandy P. Peng vom VGT Vorarlberg. Sie zeichnet ein ganz anderes Bild vom Betrieb, denn nicht zuletzt würden Menschen aus der Region laufend über Missstände berichten.

„Schon 2023 hieß es, man hätte keine schwerwiegenden Verstöße gefunden – dennoch gab es ein Verwaltungsverfahren. Heute leiden die Tiere immer noch. Die zuständige Behörde muss endlich durchgreifen und den Fall ernst nehmen. Niemand würde es in Ordnung finden, einen Hund in den eigenen Fäkalien hausen zu lassen. Wir wünschen uns diese Einstellung auch gegenüber Rindern“, sagt die Tierschützerin.